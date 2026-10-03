73-годишен е с опасност за живота след побой при спор на пътя в Добрич

73-годишен мъж е с опасност за живота след побой, последвал конфликт между двама шофьори в Добрич. Районната прокуратура привлече като обвиняем 30-годишния Н.И. за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди.

Инцидентът е станал на 2 октомври на кръстовище в града. Според прокуратурата между два автомобила възникнала конфликтна ситуация, след която 30-годишният водач слязъл от колата си и се отправил към 73-годишния шофьор, за да търси обяснение.

Между двамата започнал спор. По данни на държавното обвинение Н.И. отправил нецензурни реплики към по-възрастния мъж и го наплюл в лицето.

73-годишният впоследствие слязъл от автомобила си с парче кабел в ръка и ударил 30-годишния в ръката. Последвала физическа саморазправа, при която обвиняемият нанесъл удари на опонента си.

В резултат възрастният мъж залитнал и паднал на земята, като ударил главата си в асфалта. Той е транспортиран в болница, където е установено счупване в основата на черепа. Състоянието му е тежко и има опасност за живота.

30-годишният мъж е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата ще поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".