Самолетът с тленните останки на цар Самуил навлезе във въздушното пространство на България

Военно-транспортният самолет „Спартан“, транспортиращ тленните останки на цар Самуил, навлезе в българското въздушно пространство, предаде БТА.

По-рано днес в Музея на византийската култура в Солун тленните останки бяха официално предадени на българската страна.

Самолетът е ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16.

Формацията ще прелети над площад „Княз Александър I“. След кацането на военно-транспортния самолет на летище „Васил Левски“ в София изтребителите ще направят второ прелитане над площада.

От летището до площад „Княз Александър I“ тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от военнослужещи от Българската армия.