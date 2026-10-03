„Всички за Илиян“: Ботев Пловдив продаде над 10 000 билета

Феновете на Ботев Пловдив показаха голяма съпричастност след безскрупулното убийство на Илиян Филипов - финансовия благодател на клуба. Привържениците вече са изкупили над 10 000 билета за мача със Славия, който ще е първи за отбора след смъртта на Филипов.

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Двубоят е на 10 октомври от 20:00 часа на стадион „Христо Ботев", а ръководството на „жълто-черните" обяви символична цена от 1 евро за всички сектори. Целта е да се съберат максимален брой фенове, които да почетат Филипов по време на мача, който е под надслов „Всички за Илиян“.

„Илиян Филипов имаше голяма мечта - да види стадион „Христо Ботев“ пълен с фенове до краен предел. Този мач ще бъде за него. Нека всички заедно му благодарим във втория му дом - стадион „Христо Ботев“, написаха „канарчетата" на официалните си страниция в социалните мрежи.