31-годишен мъж е обвинен в измама, след като пребивавал три дни в хотел в Стара Загора, без да плати нощувките и консумацията от минибара.

Така той причинил щета на собственика в размер на 687 евро, съобщиха от Районната прокуратура в града.

Според разследването мъжът извършил деянието в периода от 27 до 29 юни 2026 г., в съучастие с жена. Двамата заблудили служителите на хотела, че ще платят престоя си, но това не се случило.

Обвиняемият е установен преди дни и задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 18 ноември съдът е постановил най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

Мъжът е привлечен като обвиняем за измама, извършена в условията на опасен рецидив.