Европа има нужда от политически лидери, които вярват в Европейския съюз и са готови да се борят за него, заяви днес президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, която напуска поста си през февруари, предаде Франс прес.

В реч във Франкфурт на Майн Лагард призова за „по-активна намеса на европейско равнище“, за да се улесни бързата реакция в отговор на геополитическите и икономическите сътресения.

„Ще имаме нужда и от лидери, които вярват в Европа и са готови да се борят за нея“, заяви тя.

Бившата министърка на икономиката на Франция посочи също, че „най-трудното е да осъзнаеш кога изчакването се е превърнало в най-рискования избор“. Според нея понякога ръководителите трябва да имат „смелостта да настояват за предприемане на действия, преди мнозинството да е готово да ги подкрепи“.

Изказването ѝ, което съдържа общи разсъждения за управлението на променящите се процеси в Европа, но без да се дават конкретни насоки, се случва на фона на зачестилите спекулации, че тя е сред личностите, които биха могли да играят роля в президентските избори във Франция през 2027 г.

Без да прави каквито и да било намеци за личните си намерения, в речта си Кристин Лагард неколкократно акцентира върху политическата смелост, европейската ангажираност и необходимостта представителите на властта да вземат трудни решения, които все още не се ползват от широка подкрепа.