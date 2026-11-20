Лидерът на “Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че списъкът с бъдещите членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) вече е договорен между политическите сили. По време на парламентарните дебати за избора на нови членове на кадровия орган на съдебната власт той обвини “Прогресивна България“ (ПБ), “Продължаваме промяната“ (ПП) и “Демократична България“ (ДБ) в политически договорки.

Костадинов обяви, че “Възраждане“ ще участва в гласуването и освен собствената си кандидатура - Цвета Рангелова, ще подкрепи и други номинирани.

“Запознали сме се с биографията на всеки, нашата подкрепа е на база личности, а не на база квотно разпределение“, заяви лидерът на партията.

Според него списъкът с кандидатите, които ще бъдат избрани, вече е известен. Костадинов се позова на имената, прочетени по-рано от парламентарната трибуна от депутата Хамид Хамид.

По думите му разпределението включва седем предложения на “Прогресивна България“, три на “Демократична България“ и едно на “Продължаваме промяната“.

Костадинов изрази мнение, че управляващата формация, която разполага с парламентарно мнозинство, на практика е отстъпила значителна част от местата на ПП и ДБ, въпреки по-малката им парламентарна представителност.

Лидерът на “Възраждане“ отправи критики и към “Демократична България“, като я обвини в противоречиво поведение при политическите съюзи. Според него формацията оправдава сътрудничеството си с ГЕРБ и ДПС с необходимостта от защита на европейския избор на страната, а в други случаи използва противопоставянето на същите партии като аргумент за нови политически договорки.

Костадинов определи случващото се като проява на “политическо лицемерие“ и допусна, че договорките за ВСС може да са резултат от политически натиск. Той обаче не представи доказателства в подкрепа на предположението си за външна намеса.

Според него от подобно разпределение най-потърпевши ще бъдат избирателите на “Прогресивна България“, докато ПП и ДБ ще извлекат политически ползи.

В отговор депутатът от “Прогресивна България“ Антон Кутев отхвърли характеристиките на Костадинов и защити необходимостта от промени в съдебната система.

Кутев подчерта, че управляващата формация разполага със сериозно парламентарно мнозинство и че реформите в правосъдието са очаквани от обществото, включително от избирателите на “Възраждане“.

“Трябва да дадем на българите нов ВСС, впоследствие - нов главен прокурор и нова съдебна система”, заяви Антон Кутев.

Изказванията бяха направени по време на дебатите в Народното събрание след представянето на кандидатурите за новия състав на Висшия съдебен съвет.

Твърденията за предварително договорено разпределение на местата остават политически обвинения, а окончателният избор на членовете на ВСС зависи от гласуването в парламента.