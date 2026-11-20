Ще участваме в гласуването, ще подкрепим всички професионалисти, каза лидерът на ГЕРБ и председател на ПГ на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента по повод избора на членове за Висшия съдебен съвет (ВСС).

По думите му ще има огромно мнозинство. Слушах тези от новата сглобка какво говорят – ПП-ДБ с уж проруската партия, проруското правителство, проруския премиер, проруския президент, така че ще участваме във всички гласувания. Ще подкрепим всички професионалисти, има 12, 13, 14 души, които заслужават да ги подкрепим, коментира Борисов. Попитан кои са те, той каза: "Не ги запомних". Имаме четирима представители в правна комисия, за всеки един имаме бележки как се е представил, допълни Борисов.

Има хора, които не са били партийци. Има хора, които не са били министри, макар че някои от тях аз лично, като Андрей Янкулов, го уважавам, каза Бойко Борисов. Тома Биков категорично за Дечев не иска да гласува, заради домашното насилие, така че за някои ще има шарено гласуване от групата, добави той.

На въпрос Бойко отбеляза, че няма контакти със Сотир Цацаров от много години. За времето си той беше най-добрия съдия в България и след това се справи прилично и като главен прокурор,

Сега не оценявам положението в съдебната система и с радост ще гласуваме този ВСС да си отиде, само че ще бъде заменен с нова сглобка, само че думата "сглобка" от Радев няма да се използва, защото тя ще е между ПБ-ПП-ДБ и всички останали, посочи Борисов.

Попитан как ще бъдат разпределени участниците лидерът на ГЕРБ заяви "последните пет реда на ПБ ги гледайте как гласуват, по 70 човека ще подкрепят тези, които техните не трябва да избират, а 130 ще гласуват за тези, които трябва да избират - това са се договорили". Никой от нас не е участвал в договорка - това е на Радев, Мирчев, Божанов, Атанасов, Радан и всички останали, коментира още Борисов.

На въпрос, свързан с признание на Путин, че Русия атакува кораби в Черно море, Борисов отговори: "Премиерът Радев категорично не признава тези признания и иска доказателства от Путин, че той ги атакува". Ние имаме толкова мощни системи, които, лястовичка ако премине, я хващат, а не могат да хванат дронове, каза той.