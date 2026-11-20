Здравко Марков, ПБ: Платформата СИГМА ще има нови функции за граждански контрол
За избора на членове на ВСС водещи са професионалните качества, каза депутатът
Платформата „Сигма“ ще получи нови функции за граждански контрол върху обществените поръчки и разходването на публични средства. Това заяви Здравко Марков от „Прогресивна България“ в сутрешния блок на БНТ.
По думите му версиите „Сигма 3.0“ и „Сигма 4.0“, планирани за 2027 г., ще позволяват проследяване на предстоящи обществени поръчки и откриване на цени над пазарните нива.
„Всеки един български гражданин може да разбере къде отиват парите му, къде са отивали парите му и къде ще отиват парите му“, заяви Марков. Той призова гражданите да сигнализират компетентните институции при установени нередности.
Марков коментира и предстоящия избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. По думите му са проведени разговори с ПП–ДБ и „Възраждане“ с цел постигане на широко съгласие около кандидатите.
Той не изключи съобразяване с парламентарната тежест на формациите, но подчерта, че водещи трябва да бъдат професионалните качества.
„Тук не става въпрос за квоти, става въпрос наистина за качествата на кандидатите“, заяви той.
Според него изборът на нов ВСС е важна стъпка към съдебна реформа и гарантиране на независимостта на съда и прокуратурата.