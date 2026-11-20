Платформата „Сигма“ ще получи нови функции за граждански контрол върху обществените поръчки и разходването на публични средства. Това заяви Здравко Марков от „Прогресивна България“ в сутрешния блок на БНТ.

По думите му версиите „Сигма 3.0“ и „Сигма 4.0“, планирани за 2027 г., ще позволяват проследяване на предстоящи обществени поръчки и откриване на цени над пазарните нива.

„Всеки един български гражданин може да разбере къде отиват парите му, къде са отивали парите му и къде ще отиват парите му“, заяви Марков. Той призова гражданите да сигнализират компетентните институции при установени нередности.

Марков коментира и предстоящия избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. По думите му са проведени разговори с ПП–ДБ и „Възраждане“ с цел постигане на широко съгласие около кандидатите.

Той не изключи съобразяване с парламентарната тежест на формациите, но подчерта, че водещи трябва да бъдат професионалните качества.