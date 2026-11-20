Ливърпул проявява интерес към нападателя на Монца Густаво Варела, съобщава "Кориере дело спорт". Английският клуб изпраща скаути на мачове с участието на 21-годишния португалски национал всяка седмица.

Интерес към голмайстора на Серия А има още от Тотнъм, Брентфорд и Съндърланд.

Варела премина в Монца през това лято от Бенфика за 2.5 млн. евро. Португалският гранд е запазил 20% от правата на нападателя.

Към момента Густаво Варела е голмайстор на Серия А. В 10 мача той се е разписал 9 пъти. Във всички турнири има 11 попадения в 11 срещи.

Юношеската кариера на нападателя преминава през Спортинг, ПАОК и Бенфика. Има мачове за втория отбор на "орлите" от Лисабон, както и за Жил Висенте.