Треньорът на Септември София Младен Кашчелан вече може да стои на пейката на водения от него отбор, след като получи работна виза. Черногорецът беше назначен на поста на 24-и октомври, но тъй като не е гражданин на Европейския съюз, имаше нужда от малко по-дълга процедура.

Кашчелан ще дебютира за резервната скамейка на своя тим днес срещу Локомотив Пловдив. Двубоят е от 18:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

До момента черногорецът гледаше от трибуните, а срещите на Септември бяха водени от помощника му Едуард Щайнбрехер.