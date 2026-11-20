Треньорът на Септември София получи работна виза
Младен Кашчелан вече може да стои на пейката на своя отбор
Треньорът на Септември София Младен Кашчелан вече може да стои на пейката на водения от него отбор, след като получи работна виза. Черногорецът беше назначен на поста на 24-и октомври, но тъй като не е гражданин на Европейския съюз, имаше нужда от малко по-дълга процедура.
Кашчелан ще дебютира за резервната скамейка на своя тим днес срещу Локомотив Пловдив. Двубоят е от 18:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".
До момента черногорецът гледаше от трибуните, а срещите на Септември бяха водени от помощника му Едуард Щайнбрехер.