Ботев Враца и Септември не излъчиха победител в контрола
Проверката се игра в Правец
Ботев Враца и Септември завършиха 1:1 в контролна среща, играна в Правец.
Двата отбора се оттеглиха на почивката при 0:0, като най-добрата възможност за Ботев през първата част дойде в 27-ата минута. Мартин Смоленски центрира към Филип Гигов, чийто удар с глава срещна гредата.
След почивката Тодор Симов направи няколко промени в състава.
В 65-ата минута Ботев поведе с 1:0 – Даниел Генов центрира, а влезлият като резерва Мартин Петков завърши атаката с гол.
Септември стигна до изравнително попадение в 82-ата минута, с което беше оформен крайният резултат – 1:1.