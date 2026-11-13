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Ботев Враца и Септември не излъчиха победител в контрола

Ботев Враца и Септември не излъчиха победител в контрола
Facebook/ Botev Vratsa

Проверката се игра в Правец

Ботев Враца и Септември завършиха 1:1 в контролна среща, играна в Правец.
Двата отбора се оттеглиха на почивката при 0:0, като най-добрата възможност за Ботев през първата част дойде в 27-ата минута. Мартин Смоленски центрира към Филип Гигов, чийто удар с глава срещна гредата.
След почивката Тодор Симов направи няколко промени в състава.
В 65-ата минута Ботев поведе с 1:0 – Даниел Генов центрира, а влезлият като резерва Мартин Петков завърши атаката с гол.
Септември стигна до изравнително попадение в 82-ата минута, с което беше оформен крайният резултат – 1:1.

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