Лоши новини за Голдън Стейт: Стеф Къри е контузен

Звездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри ще бъде извън игра за неопределен период, след като получи сериозна контузия в областта на корема. Медицинските изследвания потвърдиха разкъсване на косия коремен мускул, което ще го извади от състава за поне две седмици.

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38-годишният гард получи травмата по време на двубоя срещу Хюстън Рокетс на 11 ноември. Къри напусна паркета още през първата четвърт, след като изпита болка в дясната част на корема. Първоначално той се отправи към съблекалнята, а впоследствие беше подложен на ядрено-магнитен резонанс.

Резултатите от изследването потвърдиха опасенията на медицинския щаб. От Голдън Стейт официално обявиха, че Къри ще бъде прегледан отново след две седмици, когато ще стане по-ясно кога може да се завърне на паркета.

Сериозен проблем за Уориърс

Отсъствието на Къри идва в изключително неподходящ момент за Голдън Стейт. Тимът беше в добра форма и имаше серия от осем поредни победи, преди да отстъпи на Хюстън със 108:115. През настоящия сезон Къри записва средно по 27,8 точки, 3,9 асистенции и 3,7 борби на мач. Той е основният двигател на нападението на Уориърс и неговото отсъствие ще постави сериозни предизвикателства пред старши треньора Стив Кер.

Сега по-голяма отговорност ще падне върху останалите лидери на отбора, които ще трябва да компенсират липсата на един от най-добрите стрелци в историята на НБА.