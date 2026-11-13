Задържаха мъж от Брегово, издирван с Европейска заповед за арест от Германия

33-годишен мъж от Брегово, издирван с Европейска заповед за арест по искане на германските власти, е задържан от служители на Областната дирекция на МВР във Видин. Това съобщиха от пресцентъра на полицията.

Мъжът е арестуван на 12 ноември от служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност". Първоначално е задържан за срок до 24 часа.

Той е бил обявен за международно издирване чрез Шенгенската информационна система (ШИС) във връзка с изпълнението на Европейска заповед за арест, издадена по искане на властите в Германия.

С постановление на Окръжната прокуратура във Видин задържането му е удължено до 72 часа.

Предстои мъжът да бъде приведен в следствения арест.

Към момента не се съобщават подробности за престъплението, за което е издирван от германските власти.