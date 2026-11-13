МОН проверява гимназията за селскостопанска механизация в село Бояново

От началото на тази седмица се извършва проверка в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в село Бояново, а през следващата седмица проверяващи ще влязат и в Регионалното управление на образованието (РУО) в Ямбол. Проверките са разпоредени от министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев след сигнал за неотразяване на отсъствия на ученици, съобщи пресцентърът на ведомството.

В началото на седмицата, на 9 ноември, в Министерството на образованието и науката (МОН) бе получен сигнал от Нова телевизия за училището в село Бояново. Още на следващия ден - 10 ноември, екип на Регионалното управление на образованието извърши внезапна проверка на място, се уточнява в съобщението от МОН.

В него се съобщава, че през настоящата учебна година в гимназията се обучават 131 ученици, като в деня на проверката 113 от тях са отсъствали. Отсъствията в този ден са били коректно отразени в електронната система. За 11 от отсъстващите ученици са представени медицински бележки, а за останалите към момента на проверката не е имало данни за причините за отсъствието им. Към същата дата са наложени санкции на трима ученици, а за други 38 са започнали процедури по налагането им. На двама ученици са спрени социалните помощи заради допуснати неизвинени отсъствия.

Същевременно справка на МОН в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) показва, че през предходната учебна година не са регистрирани дни с толкова голям брой отсъстващи ученици. Това поражда въпроси относно коректността на отразяването на отсъствията в електронния дневник на училището.

Във връзка с това министър Георги Вълчев разпореди допълнителна проверка, която ще бъде извършена от експерти на дирекцията „Организация и контрол“ и на Инспектората на МОН в РУО в Ямбол. Целта е да се установи какъв контрол е осъществяван върху училището през последните години, какви проверки са извършвани, давани ли са предписания и какви превантивни мерки са предприемани. При установени нарушения ще бъде потърсена отговорност както на училищно, така и на регионално ниво.

МОН ще инициира и съвместна среща с институциите, ангажирани с Механизма за обхват и задържане на децата и учениците в образователната система на място, тъй като до момента в министерството не са постъпвали сигнали за евентуални нередности в училището. В тази връзка ще бъдат проведени разговори с представители на областната администрация, общината, РУО в Ямбол, органите на МВР и с дирекцията „Социално подпомагане“, включително с отдела „Закрила на детето“. Целта е да се изясни какви действия са предприемани до момента и какво е било взаимодействието между отговорните институции за своевременното установяване и сигнализиране за проблеми.

Случаят отново подчертава необходимостта от преразглеждане на модела на финансиране на училищата. Сегашната система, при която финансирането е обвързано основно с броя на учениците, създава предпоставки за формализъм и отчитане на резултати само на хартия. Промяната на този модел е сред основните приоритети, които министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев постави още в началото на мандата, като МОН вече работи по нова формула за финансиране, която да ограничи тези практики и да постави по-силен акцент върху качеството на образованието, се припомня в съобщението.

В него се заявява, че Министерството на образованието и науката е категорично, че умишленото неотразяване или прикриване на отсъствия е недопустимо. В предходни години за подобни нарушения са освобождавани директори на училища. Ако проверките установят такива практики, ще бъдат предприети най-строгите предвидени в закона мерки, включително търсене на дисциплинарна отговорност, заявяват от МОН.