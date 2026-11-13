Новини
Търси
Подкаст
Общество

МОН проверява гимназията за селскостопанска механизация в село Бояново

МОН проверява гимназията за селскостопанска механизация в село Бояново
Снимка: БТА

От 131 ученици при проверката са отсъствали 113

От началото на тази седмица се извършва проверка в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в село Бояново, а през следващата седмица проверяващи ще влязат и в Регионалното управление на образованието (РУО) в Ямбол. Проверките са разпоредени от министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев след сигнал за неотразяване на отсъствия на ученици, съобщи пресцентърът на ведомството.

В началото на седмицата, на 9 ноември, в Министерството на образованието и науката (МОН) бе получен сигнал от Нова телевизия за училището в село Бояново. Още на следващия ден - 10 ноември, екип на Регионалното управление на образованието извърши внезапна проверка на място, се уточнява в съобщението от МОН.

В него се съобщава, че през настоящата учебна година в гимназията се обучават 131 ученици, като в деня на проверката 113 от тях са отсъствали. Отсъствията в този ден са били коректно отразени в електронната система. За 11 от отсъстващите ученици са представени медицински бележки, а за останалите към момента на проверката не е имало данни за причините за отсъствието им. Към същата дата са наложени санкции на трима ученици, а за други 38 са започнали процедури по налагането им. На двама ученици са спрени социалните помощи заради допуснати неизвинени отсъствия.

Същевременно справка на МОН в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) показва, че през предходната учебна година не са регистрирани дни с толкова голям брой отсъстващи ученици. Това поражда въпроси относно коректността на отразяването на отсъствията в електронния дневник на училището.

Във връзка с това министър Георги Вълчев разпореди допълнителна проверка, която ще бъде извършена от експерти на дирекцията „Организация и контрол“ и на Инспектората на МОН в РУО в Ямбол. Целта е да се установи какъв контрол е осъществяван върху училището през последните години, какви проверки са извършвани, давани ли са предписания и какви превантивни мерки са предприемани. При установени нарушения ще бъде потърсена отговорност както на училищно, така и на регионално ниво.

МОН ще инициира и съвместна среща с институциите, ангажирани с Механизма за обхват и задържане на децата и учениците в образователната система на място, тъй като до момента в министерството не са постъпвали сигнали за евентуални нередности в училището. В тази връзка ще бъдат проведени разговори с представители на областната администрация, общината, РУО в Ямбол, органите на МВР и с дирекцията „Социално подпомагане“, включително с отдела „Закрила на детето“. Целта е да се изясни какви действия са предприемани до момента и какво е било взаимодействието между отговорните институции за своевременното установяване и сигнализиране за проблеми. 

Случаят отново подчертава необходимостта от преразглеждане на модела на финансиране на училищата. Сегашната система, при която финансирането е обвързано основно с броя на учениците, създава предпоставки за формализъм и отчитане на резултати само на хартия. Промяната на този модел е сред основните приоритети, които министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев постави още в началото на мандата, като МОН вече работи по нова формула за финансиране, която да ограничи тези практики и да постави по-силен акцент върху качеството на образованието, се припомня в съобщението.

В него се заявява, че Министерството на образованието и науката е категорично, че умишленото неотразяване или прикриване на отсъствия е недопустимо. В предходни години за подобни нарушения са освобождавани директори на училища. Ако проверките установят такива практики, ще бъдат предприети най-строгите предвидени в закона мерки, включително търсене на дисциплинарна отговорност, заявяват от МОН.

Още по темата

Заради липсата на парно: Столично училище преустанови учебните занятия за два дни

Заради липсата на парно: Столично училище преустанови учебните занятия за два дни

Директорка на карнобатско училище е загиналата при катастрофата на АМ „Тракия“

Директорка на карнобатско училище е загиналата при катастрофата на АМ „Тракия“

Заради червен код за валежи децата във Варна не са на училище

Заради червен код за валежи децата във Варна не са на училище

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Румен Петков: МВР трябваше да извади патрули на "Тракия" преди трагедията

Румен Петков: МВР трябваше да извади патрули на "Тракия" преди трагедията

Иван Демерджиев: Няма да има съкращения на полицаи, работещи на терен

Иван Демерджиев: Няма да има съкращения на полицаи, работещи на терен

Въведоха „зелена вълна“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ в София

Въведоха „зелена вълна“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ в София

Протест в Плевен с искане за доживотен затвор за шофьора, убил 4-годишно дете

Протест в Плевен с искане за доживотен затвор за шофьора, убил 4-годишно дете

Силният вятър откърти изолация от блок в София, парчета паднаха върху автомобили

Силният вятър откърти изолация от блок в София, парчета паднаха върху автомобили

Водещи

Данъчните в САЩ разследват президента на ФИФА

Данъчните в САЩ разследват президента на ФИФА

  • Преди 2 минути
Румен Петков: МВР трябваше да извади патрули на "Тракия" преди трагедията

Румен Петков: МВР трябваше да извади патрули на "Тракия" преди трагедията

  • Преди 7 минути
Иван Демерджиев: Няма да има съкращения на полицаи, работещи на терен

Иван Демерджиев: Няма да има съкращения на полицаи, работещи на терен

  • Преди 7 минути
Премиерът на Ирландия: Великобритания и Норвегия трябва да участват в мирните преговори за Украйна

Премиерът на Ирландия: Великобритания и Норвегия трябва да участват в мирните преговори за Украйна

  • Преди 13 минути
Кенан Йълдъз се завръща в игра до месец

Кенан Йълдъз се завръща в игра до месец

  • Преди 22 минути
Въведоха „зелена вълна“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ в София

Въведоха „зелена вълна“ по бул. „Ген. Владимир Вазов“ в София

Франция призова ЕС да засили натиска върху хутите заради атаките срещу Саудитска Арабия

Франция призова ЕС да засили натиска върху хутите заради атаките срещу Саудитска Арабия

  • Преди 27 минути
Крум Зарков: Не може да се бориш със злоупотребите, като отнемаш правата на хората с увреждания

Крум Зарков: Не може да се бориш със злоупотребите, като отнемаш правата на хората с увреждания

  • Преди 30 минути
Световната ММА звезда Дакота Дичева пристига в Бургас за MAX FIGHT 67

Световната ММА звезда Дакота Дичева пристига в Бургас за MAX FIGHT 67

  • Преди 36 минути
Протест в Плевен с искане за доживотен затвор за шофьора, убил 4-годишно дете

Протест в Плевен с искане за доживотен затвор за шофьора, убил 4-годишно дете

Силният вятър откърти изолация от блок в София, парчета паднаха върху автомобили

Силният вятър откърти изолация от блок в София, парчета паднаха върху автомобили

  • Преди 40 минути
Рафиня: Не искам отново да се контузя

Рафиня: Не искам отново да се контузя

  • Преди 42 минути
Израел задържа 32-годишен мъж, издирван за убийството на бивш преподавател от Софийския университет

Израел задържа 32-годишен мъж, издирван за убийството на бивш преподавател от Софийския университет

  • Преди 45 минути
Експлозия на кола в Москва рани бивш помощник на проруски украински политик

Експлозия на кола в Москва рани бивш помощник на проруски украински политик

  • Преди 52 минути
Жена отива на съд за фентанил и кокаин за над 260 000 евро в София

Жена отива на съд за фентанил и кокаин за над 260 000 евро в София

  • Преди 52 минути