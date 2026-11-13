Ива Петрова: Констатирани са обезпокоителни обстоятелства по експлоатацията на топлопреносната мрежа от "Топлофикация-София"

Това би оказало отрицателно въздействие върху състоянието и надеждността на мрежовите съоръжения и на параметрите на доставената топоенергия до потребителите, посочи Петрова.

Министерството на енергетиката констатира обезпокоителни обстоятелства по експлоатацията на топопреносната мрежа, особено по отношение на количеството и характеристиките на добавъчната вода. Тази констатация, която обяви министърът на енергетиката Ива Петрова в Народното събрание днес при участието си в парламентарния контрол, е въз основа на назначена на 5 октомври нова проверка със заповед на министъра на техническото състояние на топофикационен район София-Изток и готовността му за работа през новия отоплителен сезон.

Министър Петрова отговаря на въпрос на народния представител от групата на „Възраждане“ Петър Петров относно контролната дейност на Министерството на енергетиката след извършените проверки от ведомството на „Топлофикация София“ след 1 октомври тази година, пише novini.bg.

Енергийният министър заяви, че на база на извършената проверка на 11 ноември контролните органи на МЕ са съставили и връчили на „Топлофикация София“ констативен протокол.

„Към настоящия момент, съобразявайки се с процесуалните ограничения, за да не се навреди на административното производство, мога да ви информирам, че резултатите от проверката показват, че дадените от Министерството задължителни предписания не са изпълнени“, уточни тя.

Дружеството има възможност до началото на следващата седмица да представи допълнителни данни и обяснения по направените в протокола констатации, като е възможно да се пристъпи към налагане на нови административно-наказателни мерки.

В отговора си министърът предостави данни за извършения цялостен контрол върху „Топлофикация София“ от страна на Министерството на енергетиката през 2026 година, включващ съставянето на два акта за установяване на административно нарушение от страна на столичното топлофикационно дружество, както и писмена кореспонденция от август от страна на Министерството към Столична община и председателя на Столичния общински съвет за констатираната опасност за осигуряване на предстоящият отоплителен сезон и технически проблеми на „Топлофикация София".