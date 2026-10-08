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Ива Петрова: Няма непосредствена опасност за сигурността, продължаваме проучванията в Черно море

Ива Петрова: Няма непосредствена опасност за сигурността, продължаваме проучванията в Черно море
Снимка: БТА

Шести блок спира за ремонт, мощността на Пети блок е намалена, каза тя

Относно обстреляните два търговски кораба в Изключителната икономическа зона на България в акваторията на Черно море министърът заяви, че непосредствена опасност за националната сигурност няма. Все пак - войната, която е в непосредствена близост до нас, съдава определени рискове. Ще се потърси съдействие от партньорите в САЩ, координирано с Румъния и Турция, за изследване на мястото на инцидента. Това заяви енергийният министър Ива Петрова пред БНТ.

Таралеж припомня - около 03 часа сутринта на 6 октомври два търговски кораба пострадаха в Изключителната икономическа зона на България в акваторията на Черно море. Единият кораб е потънал за около 3 минути.
По думите на вицеадмирал Румен Николов моряците и корабът са потънали много бързо. Операцията по тяхното издирване е прекратена в 17 часа на 6 октомври. От потъналия кораб е открита обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което е на повърхността на морето.
На другия кораб е имало пожар, моряците бяха спасени.

Предприети са превантивни мерки, гарантирали сме сигурността на инфраструктурата, заяви енергийният министър. По думите ѝ България проучва находището Хан Тервел. "Има известни рискове, но в момента няма нещо, което застрашава програмите по търсене и проучване", заяви Петрова.

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" излиза в планов годишен ремонт. Мощността на Пети блок е намалена, каза министърът.

Тя призна, че в средата на юни е сменена проектната компания за изграждане на нови мощности в АЕЦ "Козлодуй". "Следваме нормалната логика да видим докъде бяхме стигнали, имаше одити. Проектът е приоритетен в управленската програма. 

Българската електроенергийна система в резултат на добре балансирания си производствен микс плюс системите за съхранение успя да помогне на региона да премине през критичната ситуация (с пониженото ниво на р. Дунав). "България излезе на първо място със системите за съхранение. Ние въведохме около шест гигавата системи за съхранение за около половин година, каза Петрова и допълни, че потребностите от ток са още по-големи.

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