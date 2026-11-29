Бащата на 12-годишното момиче, което роди първото си дете в Монтана, настоява дъщеря му и новороденото да се върнат в семейния дом. Той не одобрява решението на социалните служби за настаняването им в специализирано звено, съобщава NOVA.

По думите му семейството разбрало за бременността, когато момичето било на 11 години.

"На 11 години е забременяло момичето. Не е нормално, грешка е, но какво да правим“, коментира бащата.

Той твърди, че след като семейството научило за бременността, позволило на дъщеря му да живее при 16-годишното момче, което е баща на новороденото.

Мъжът заявява, че семейството е готово да поеме грижите за момичето и бебето. Той признава също, че дъщеря му е прекъснала образованието си, като по спомените му е учила до четвърти клас.

Очаква се 12-годишната родилка да бъде изписана от болницата в понеделник, 30 ноември, съобщи д-р Снежана Христова, акушер-гинеколог в лечебното заведение в Монтана.

След регистрирането на случая от отдел "Закрила на детето“ са свикали Координационния механизъм за деца, жертви на насилие. В срещата са участвали представители на прокуратурата, полицията, Центъра за обществена подкрепа и социалните служби.

Взето е решение малолетната майка и новороденото да бъдат настанени в звено "Майка и бебе“, където ще получават социална и здравна подкрепа, а момичето ще бъде обучавано в родителски умения.

По случая продължават да работят социалните служби, а прокуратурата извършва проверка.

Случаят отново поставя на дневен ред въпросите за ранното майчинство, отпадането на деца от образователната система и ролята на институциите в предотвратяването на подобни случаи.