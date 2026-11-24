50 момичета под 18-годишна възраст са родили в болницата в Монтана само за десет месеца, като пет от тях са били под 14 години. Това съобщи д-р Захари Николов, началник на отделението по акушерство и гинекология в МБАЛ - Монтана, пред bTV.

"За десет месеца имаме 50 малолетни, от които пет са под 14 години", заяви лекарят.

Данните бяха оповестени след поредния случай на изключително ранна бременност в региона. 12-годишно момиче роди бебе чрез цезарово сечение заради рисковете, които естественото раждане би представлявало за здравето му.

По думите на д-р Николов момичето е започнало да живее с 16-годишния баща на новороденото още на деветгодишна възраст.

"На девет години е започнала да живее с това момче", посочи той.

Лекарят предупреди, че бременността в толкова ранна възраст може да доведе до тежки здравословни усложнения, тъй като организмът на детето все още не е завършил развитието си.

"Това са деца, които трудно се адаптират, трудно след раждането осъзнават за какво става въпрос, как да гледат тия деца. Те разчитат на родителите си", обясни д-р Николов.

Той разказа и за друг случай от практиката си, при който 11-годишно момиче е родило първото си дете, а само две години по-късно, на 13 години, е станало майка за втори път.

"В практиката си имам случай на 11-годишно дете, което изродих. След две години дойде на 13 и роди втори път. И на третия ден след раждането получи екламптичен гърч", разказа лекарят.

Еклампсията е тежко усложнение, свързано с появата на гърчове по време на бременността или след раждането, което може да застраши живота на майката.

Междувременно случаят с 12-годишната родилка е докладван на полицията и социалните служби. Образувано е досъдебно производство, а детето ще премине обучение за родителски умения.