12-годишно момиче роди в монтанската болница „Д-р Стамен Илиев", предава НОВА.

Благодарение на екипа от акушер-гинеколози в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” майката и бебето са в добро състояние. Момиченцето е родено със секцио.

12-годишната майка е казала, че ще се грижи за дъщеря си. Бащата на бебето е на 16 години, а двамата живеят заедно от три години.

По случая са уведомени „Закрила на детето” и прокуратурата в Монтана.

„Детето роди момиче по оперативен път – чрез цезарово сечение – поради възрастта, поради структурите на таза и по ред други причини”, каза д-р Захари Николов, началник на Акушеро-гинекологичното отделение в болницата.

Лекарят посочи, че случаят е изключително тревожен.

„За съжаление, това е нещо потресаващо”, каза той.