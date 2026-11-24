Унгарският премиер Петер Мадяр ще посети днес украинската Закарпатска област, където е планирана срещата му с президента Володимир Зеленски. Това съобщи Ройтерс.

В публикация във Фейсбук Мадяр уточни, че освен с украинския държавен глава ще разговаря и с представители на унгарското национално малцинство в региона.

Унгарският премиер вече беше обявил намерението си да посети Закарпатието – област в Западна Украйна със значителна унгарска общност.

Той отбеляза, че последното посещение на унгарски правителствен ръководител в региона е било през 2015 г., като такова не е имало и след началото на войната в Украйна.