Граничният полицай Емил Георгиев, обвинен, че е причинил смъртта на 18-годишната Милена в Драгоман, е бил незабавно отстранен от длъжност. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че тече дисциплинарна проверка и че очаква тя да приключи с уволнение.

„Отстранен е граничният полицай незабавно. Тече дисциплинарна проверка, имаме всички основания да смятаме, че тя ще завърши с дисциплинарно уволнение“, заяви Демерджиев.

МВР проверява действията на полицаите по случая с блудство в София

В СДВР и дирекция „Вътрешна сигурност“ текат проверки по случая с момиче, станало жертва на блудство в София. По думите на министъра при подаването на сигнала за силен шум и четирите полицейски патрула са били на други местопроизшествия. Проверява се какво са направили служителите при посещението на адреса. Ако бъдат установени нарушения, ще бъде потърсена отговорност, подчерта Демерджиев.

Министърът не потвърди информацията за евентуална връзка между служител на МВР и един от задържаните по случая. Той заяви, че ведомството ще действа безкомпромисно, ако такава връзка бъде установена. По думите му МВР няма достъп до материалите по досъдебното производство и съвместна среща с прокуратурата би била по-коректният подход.

Демерджиев поиска обяснение от партиите за решението на ОИК – Варна

По повод решението за отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев Демерджиев заяви, че обяснение дължат политическите сили, чиито представители участват в общинската избирателна комисия. Според него е неприемливо решенията на комисиите да подменят вота на гражданите, а партиите впоследствие да се разграничават от действията на своите представители.

Министърът съобщи, че МВР разполага с материали, свързани както с Коцев, така и с лица, които по думите му са се опитвали да му оказват въздействие. Ведомството работи и по двете направления. Демерджиев призова кмета да подаде сигнал, ако разполага с информация за координирани действия, които представляват закононарушение или престъпление.