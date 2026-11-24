Столичният кмет Васил Терзиев изрази подкрепа за кмета на Варна Благомир Коцев след решението на Общинската избирателна комисия за отстраняването му. Терзиев свърза натиска срещу Коцев с действията му в защита на обществения интерес, включително с искането да бъде върнат терен, който по думите му принадлежи на града.

„Поздравявам Благомир Коцев, че има смелостта да назове по име хората, които стоят зад този натиск. Знае какво има срещу себе си и не се отказва да прави правилното нещо“, заяви Терзиев.

„Вярвам, че справедливостта отново ще надделее“, допълни столичният кмет.