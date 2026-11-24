Пориви на северозападния вятър със скорост над 100 км/ч бяха регистрирани в област Сливен вчера следобед. Заради опасното време областният управител Михаил Кашеров активира системата BG-ALERT, за да предупреди жителите и пътуващите през региона да бъдат особено внимателни, предаде БТВ.

Системата беше задействана в 19 ч. вчера в режим „Предупреждение“ – втора степен на оповестяване. Решението е взето след засилване на вятъра след 17 ч., когато поривите достигнали и надхвърлили 100 км/ч.

„Това представляваше пряка заплаха за здравето и живота на населението на област Сливен, както и за пътуващите с моторни превозни средства през областта“, обясни Кашеров.

Той подчерта, че макар силният вятър да не е необичайно явление за Сливен, предприемането на превантивни мерки е наложително заради тежкия инцидент преди около месец, когато паднало дърво рани млад мъж. Пострадалият дълго време беше с опасност за живота, но впоследствие състоянието му се стабилизира.

Към тази сутрин обстановката в областта е спокойна, вятърът е утихнал и няма информация за сериозни нови щети. Има обаче сигнал за прекъснато електрозахранване в местността „Рамануша“.

Областният управител очаква информация от електроразпределителното дружество EVN за предприетите действия по възстановяване на тока. От компанията са го информирали, че ремонтните дейности ще започнат след отслабване на вятъра.