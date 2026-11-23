Бурният вятър преобърна две ремаркета на тежкотоварни камиони в Старозагорско в рамките на по-малко от два часа, информират от полицията. И при двата пътни инцидента няма пострадали хора.

Първият сигнал на тел. 112 е регистриран в 14:09 часа. Произшествието е станало на Подбалканския път I-6, малко след разклона за Гурково в посока Сливен, където мощните пориви на вятъра са изхвърлили празно ремарке на камион в крайпътната канавка. Пробата за алкохол на шофьора е отрицателна, а полицейски екип регулира трафика в участъка.

Около час и половина по-късно – в 15:45 часа, е постъпило съобщение за аналогичен инцидент. На второкласния път II-66 в отсечката между селата Оряховица и Подслон вятърът отново е обърнал ремарке на товарен автомобил.

На място са изпратени служители на реда, които да обезопасят района и да подпомогнат движението.