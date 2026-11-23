Френски боен самолет Mirage 2000D извърши втора поредна разузнавателна мисия над Черно море на 23 ноември, повтаряйки маршрута си от предходния ден. Машината е оперирала в непосредствена близост до зоната на действие на американския разузнавателен самолет Bombardier ARTEMIS II, което сигнализира за засилена съюзническа активност по събиране на данни в региона, предава бТВ.

По информация на специализираната платформа за проследяване на военен трафик itamilradar, френският изтребител-бомбардировач (с позивна FAF7230 и регистрационен номер 639) е излетял от румънския град Констанца и се е насочил към централната акватория на Черно море. Повторението на полета в два последователни дни (22 и 23 ноември) показва, че не става въпрос за изолиран случай, а за системен интерес от страна на френските Военновъздушни и космически сили към обстановката в района.

Фокусът на военните анализатори пада върху потенциалната конфигурация на френската машина. Според официалните данни на Министерството на въоръжените сили на Франция, Mirage 2000D може да бъде оборудван със специализирания контейнер ASTAC, предназначен за радиоелектронно разузнаване (ELINT). Тази апаратура улавя електромагнитни сигнали и позволява прецизно картографиране на противникови радарни мрежи, позиции на противовъздушната отбрана (ПВО) и комуникационни системи. Въпреки това, само по данни от радарното проследяване не може да се докаже със сигурност дали контейнерът е бил монтиран при тези конкретни полети.

В същия широк морски периметър е засечен и самолетът ARTEMIS II на американската армия (регистрация N159L, позивна BRIO66). Платформата, изградена на базата на бизнес джет Bombardier, е високотехнологичен инструмент за наблюдение и прихващане на електронни комуникации. Едновременното присъствие на двете машини позволява събирането на взаимно допълваща се информация – докато американският самолет осигурява мащабен мониторинг, френският изтребител може да допринесе с детайлно тактическо разузнаване.