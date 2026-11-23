Уотфорд е близо до назначаването на Едуард Йорданеску за нов мениджър, съобщава Би Би Си. Клубът от Чемпиъншип се раздели с Алесио Дионизи след загубата с 0:4 от Шефилд Юнайтед в събота. Това беше 18-ият мач на италианеца начело на отбора.

Очаква се 48-годишният Йорданеску да пристигне във Великобритания във вторник, за да подпише договора си. Румънецът планира да доведе трима души от своя щаб и се надява да бъде на скамейката още в сряда, когато Уотфорд приема Блекбърн Роувърс.

Йорданеску изведе Румъния до осминафиналите на Евро 2024. Отборът му спечели група, в която и четирите тима завършиха с по четири точки, а след това загуби с 0:3 от Нидерландия. Баща му Ангел Йорданеску също е водил румънския национален отбор, с който е участвал на две световни и две европейски първенства.

Последният клуб на румънския специалист беше Легия Варшава, която той напусна през октомври 2025 г. В кариерата си е водил още Стяуа Букурещ и Клуж, както и ЦСКА за кратко през есента на 2016 г. При подписване Уотфорд ще стане деветият клуб в треньорската му кариера.

Дионизи беше 12-ият постоянен наставник на Уотфорд от края на сезон 2020/21 насам. След раздялата с него „стършелите“ търсят своя 25-и треньор, откакто семейство Поцо пое управлението на клуба през 2012 г.