Крилото на ЦСКА Мохамед Брахими се намира в деликатна ситуация. Новият треньор на "червените" Маркус Гиздол разчита все по-рядко на 28-годишния футболист.

Германецът държи да играе основно по фланговете, но въпреки че типични крила в отбора почти няма, Брахими има едва два мача като титуляр при него. Той стартира при успеха с 2:0 над Лудогорец, а след това и при нулевото равенство срещу Славия, както и в мача с Несебър за Купата на България. Французинът записа още 20 минути в мача с Панатинайкос в Лига на конференциите.

Мохамед Брахими остана неизползвана резерва в последните два мача на своя отбор срещу Левски (3:0) и Ботев Пловдив (3:3), като към момента е единственото типично крило в тима след контузията на Лео Перейра.

Той обаче държи да бъде в добра форма, поради което по негова инициатива взе участие в мача на дублиращия отбор на ЦСКА срещу Рилски спортист, спечелен с 3:1. След края на неделния мач с Ботев Брахими излезе сам на терена, като носеше фитнес тракер, за да поддържа форма.

Французинът продължава да показва високо ниво на професионализъм, въпреки че Маркус Гиздол предпочита да залага по фланговете на футболисти, които не са типични крила.

Брахими има договор с "червените" до лятото на 2028 година. Ако нещата продължават да се развиват по този начин за него, то не е изключено да се стигне до раздяла между двете страни през зимата.