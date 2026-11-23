Европейският съюз и НАТО трябва да бъдат включени в разговорите за постигане на мир в Украйна. Това заяви говорител на Европейската комисия по време на пресконференция, коментирайки предложението на руския президент Владимир Путин за провеждане на среща в Москва.

По думите му за ЕС по-важен е съставът на участниците в преговорите, отколкото мястото, на което ще се проведат. Говорителят подчерта, че обсъждането на бъдещата архитектура на европейската сигурност може да започне едва след прекратяването на военните действия.

Той съобщи още, че Европейският съюз редовно координира позициите си с американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф във връзка с усилията за постигане на мир.

По време на брифинга стана ясно и че миналия петък руският постоянен представител към институциите на ЕС в Брюксел е бил извикан в Европейската служба за външна дейност. Срещата се е състояла на техническо равнище и е била във връзка с пораженията по дипломатически представителства в Киев след руските въздушни удари по украинската столица.

От Европейската комисия определиха подобни действия като неприемливи и напомниха, че международното право предвижда специална защита на дипломатическите обекти.