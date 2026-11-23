Партиите на израелския премиер Бенямин Нетаняху и на Гади Айзенкот, на когото е възложено да състави следващото правителство на страната, ще подновят опитите за постигане на коалиционно споразумение. Новият кръг от преговори идва ден след като предишните разговори приключиха без резултат, съобщава Франс прес.

Представители на двете политически формации се очаква да се срещнат тази вечер за трети път. Това потвърди говорител на партията „Ликуд“, ръководена от Нетаняху.

Предишната среща между делегациите продължила близо четири часа. В рамките ѝ били обсъдени редица въпроси, но до конкретно споразумение не се стигнало. Разговорите били определени като задълбочени в кратко изявление, разпространено след края им.

Айзенкот разполага със срок до 6 декември, за да състави кабинет. При необходимост той може да получи допълнителни 14 дни. Задачата му обаче е усложнена от резултатите на парламентарните избори в края на октомври, след които нито един от политическите лагери не успя да си осигури мнозинство в 120-местния парламент.

Блокът на Айзенкот разполага с 48 депутатски места и трябва да потърси подкрепа от други формации. В самата коалиция обаче няма съгласие кой е най-подходящият път към съставяне на правителство. Обсъжданите възможности включват партньорство с ултраортодоксалните партии, подкрепа от арабски политически формации или коалиция на националното единство с „Ликуд“.

Последният вариант е подкрепян от Нетаняху. Една от обсъжданите възможности е двамата политици да се редуват на премиерския пост – модел, който вече е бил прилаган в Израел. Според Франс прес подобна договореност би позволила на досегашния премиер да запази политическо влияние, докато срещу него продължава съдебното дело за корупция.

Така Нетаняху би могъл да продължи да се противопоставя и на създаването на независима анкетна комисия, която да разследва пропуските в сигурността преди нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г.

Айзенкот обаче не подкрепя подялбата на премиерския пост. Според местни медии той предпочита да оглави сам правителство на националното единство, в което да участва и „Ликуд“, но без крайнодясната партия на Итамар Бен-Гвир.

Идеята за сътрудничество с „Ликуд“ среща съпротива в част от политическия блок на Айзенкот. Лидерът на лявата партия „Демократите“ Яир Голан призова за прекратяване на преговорите, които определи като привидни.

Още в петък Айзенкот предупреди, че ако разговорите не доведат до напредък, ще се опита да състави правителство на националното спасение на малцинството, което впоследствие да разшири състава си.