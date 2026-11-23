75% от българите виждат заплаха за работните си места заради навлизането на изкуствения интелект, а едва 23% смятат, че ползите от новата технология ще надделеят над рисковете. Това показват данните от социологическо проучване на Изследователски център "Тренд".

Според проучването 76% от българите очакват изкуственият интелект съществено да промени живота и работата им през следващите пет години. Този резултат показва, че темата вече не е само технологична, а се превръща във въпрос на обществена промяна.

„Един на трима души използва изкуствен интелект ежедневно или няколко пъти седмично. Той вече е проникнал достатъчно добре в обществото, за да могат хората да направят преценка и да имат своите притеснения или надежди“, коментира Евелина Славкова пред НОВА ТВ.

28% от анкетираните обаче заявяват, че никога не са използвали инструменти с изкуствен интелект.

По думите на социолога това са предимно по-възрастни хора и жители на малки населени места, които все още са по-дистанцирани от новите технологии. Любопитен е и друг резултат – 8% от българите не знаят дали използват изкуствен интелект. Причината е, че технологията все по-често е интегрирана в различни приложения и услуги, без потребителите непременно да осъзнават присъствието ѝ.

Един от най-сериозните изводи от изследването е свързан с пазара на труда. 75% от българите виждат заплаха за работните места заради развитието на изкуствения интелект, като 44% се притесняват конкретно, че могат да загубят собствената си работа. Според Славкова тези нагласи могат да окажат влияние и върху бъдещите регулации на технологията.

„Основните притеснения по отношение на изкуствения интелект в България са свързани с работните места“.

Освен безработицата хората се тревожат от нарастващите възможности за киберпрестъпления, изтичането на лични данни и информация, както и от риска технологиите постепенно да ограничат човешката способност за самостоятелно вземане на решения.

Въпреки бързото навлизане на изкуствения интелект в ежедневието, българите остават по-скоро предпазливи към бъдещето му. Едва 23% смятат, че ползите от технологията ще надделеят над рисковете. Други 32% очакват позитивите и негативите да бъдат приблизително равностойни, а също 32% са на мнение, че негативите ще бъдат повече. Според Славкова несигурността докъде ще стигне развитието на технологията е сред причините за тези нагласи. Тя подчерта, че обществото има нужда от по-ясен разговор за възможностите, ограниченията и рисковете на изкуствения интелект.

Изследването проследява и готовността на хората да поверяват различни дейности на изкуствения интелект. Най-сериозно недоверие предизвикват автомобилите без шофьор.

66% от българите не са склонни да се качат в превозно средство, управлявано единствено от изкуствен интелект. По отношение на използването на технологията за юридически и медицински консултации нагласите също остават предпазливи. Въпреки че все повече хора търсят информация и съвети чрез подобни инструменти, доверието към тях в области с пряко отражение върху живота и сигурността им все още има своите граници.

Славкова припомни и предишно проучване от 2023 г., когато изкуственият интелект тепърва започваше да навлиза в общественото пространство. Сравнението показва значителна промяна в запознатостта и отношението на хората към технологията, но притесненията за работните места остават почти непроменени – 45% през 2023 г. срещу 44% през 2026 г.