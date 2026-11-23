За първи път от шест месеца руски подводници от Черноморския флот са напуснали базата си в Новоросийск, за да участват в ракетна атака срещу Украйна. Това съобщи говорителят на украинските Военноморски сили Дмитрий Плетенчук.

По думите му през последните шест месеца руската армия е използвала морски ракетоносци до три пъти месечно, но изстрелванията са били извършвани само от надводни кораби, намиращи се в пристанището на Новоросийск. Така руското командване е избягвало риска от излизане в открито море.

Подводниците обаче трябва да достигнат определена дълбочина, за да могат да изстрелват крилатите ракети „Калибър“. Поради тази причина при последната атака руските сили са били принудени да изведат плавателните съдове извън залива.

Според Плетенчук Русия вероятно е използвала всички налични в бойна готовност средства, като от подводници и надводни кораби са били изстреляни общо над 20 ракети „Калибър“. Веднага след операцията подводниците са се върнали в пристанището.

Украинският представител подчерта, че руските военноморски сили продължават да избягват продължителното присъствие в Черно море заради заплахата от украински морски дронове и ракети. По негова оценка Черноморският флот на Русия на практика остава блокиран в региона.