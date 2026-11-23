Партиите от десния блок в Испания биха получили общо 187 места в Конгреса на депутатите, с 11 повече от необходимите за абсолютно мнозинство. Това показва последното проучване на 40dB. за в. „Ел Паис“ и радио SER преди влизането в сила на забраната за публикуване на социологически данни преди изборите на 29 ноември. Формациите, които биха могли да подкрепят нов мандат на премиера Педро Санчес, събират общо 158 места.

За първите десет дни от кампанията преднината на десния блок се е свила леко. В началото на надпреварата проучването даваше около 190 места общо на Народната партия (PP), „Вокс“ и Съюза на наварските народи (UPN). По-осезаемо се е стопила разликата между двете водещи партии.

Народната партия води с по-малко от един пункт

Народната партия на Алберто Нунес Фейхоо получава 31,8% от действителните гласове и 129 места, включително мандата, който би спечелила чрез съюза си с UPN в Навара. Това е с осем места по-малко спрямо изборите през 2023 г. Испанската социалистическа работническа партия (PSOE) на Педро Санчес е с 30,9% и би получила 124 места, с три повече от предишните избори.

Проучването обобщава 7500 интервюта, проведени в рамките на ежедневно проследяване на нагласите по време на кампанията. Статистическата грешка е 1,1 процентни пункта, така че разликата от 0,9 пункта между Народната партия и социалистите е в рамките на допустимото отклонение. Ако прогнозата за дясно мнозинство се потвърди, Фейхоо би могъл да оглави правителството дори при второ място за партията му.

„Вокс“ увеличава тежестта си в преговорите за кабинет

Крайнодясната „Вокс“ получава 17,3% и според прогнозата може да увеличи представителството си от 33 на 55 депутати. Подкрепата за партията е с близо пет процентни пункта над резултата ѝ от 2023 г. Това би ѝ дало по-силна позиция при преговорите за следващото правителство. Народната партия е успяла да ограничи част от отлива към „Вокс“ по време на кампанията, но над един милион нейни избиратели от предишния вот все още биха подкрепили формацията на Сантяго Абаскал.

Формациите вляво от социалистите биха загубили повече от половината от около трите милиона гласа, които получиха през 2023 г. „Широкият фронт“ на бившия кмет на Барселона Ада Колау и териториалните коалиции, в които той участва, биха спечелили общо до девет места. „Подемос“ може да остане извън парламента. Над една пета от гласувалите за „Сумар“ през 2023 г. сега заявяват, че ще подкрепят социалистите.

Санчес остава най-предпочитан за премиер

Въпреки прогнозата за мнозинство на десницата Педро Санчес води в отговорите на въпроса кой би бил най-добрият министър-председател на Испания. Него посочват 32,3% от анкетираните, следван от Фейхоо с 22,8% и Абаскал със 17,9%.

Санчес заявява по време на кампанията, че левицата може да обърне резултата при избирателна активност около 75%. Данните на 40dB. показват, че всеки четвърти от негласувалите през 2023 г. сега възнамерява да подкрепи дясна партия, а под 11% биха гласували за социалистите. Около една пета от хората в тази група все още не са решили за кого да гласуват.