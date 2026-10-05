Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори
Решението на испанския премиер идва на фона на засилващо се обществено недоволство заради жилищната криза
Испанският премиер Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори. Датата на вота е насрочен за 29 ноември. Той направи това в извънредно обръщение тази сутрин, след като в петък парламентът блокира мерките на правителството за справяне с жилищната криза.
Решението на испанския премиер идва на фона на засилващо се обществено недоволство заради жилищната криза и сериозни затруднения на правителството на малцинството да прокарва политиките си в парламента.
Напрежението се засили, след като Конгресът на депутатите отхвърли предложените от кабинета мерки за справяне с жилищната криза. Парламентарното поражение беше последвано от нова вълна от протести в повече от 50 испански града.
В Мадрид около 70 000 души излязоха на демонстрация, организирана от Съюза на наемателите. Протестиращите настояха за 50-процентно намаление на наемите, въвеждане на безсрочни договори и отчуждаване на жилища, собственост на т.нар. „хищнически фондове“. Част от участниците призоваха и за общонационална стачка.
До напрежение се стигна и във Валенсия, където демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията край сграда, в която се провеждаше конгрес за инвестиции в недвижими имоти. Девет служители на Националната полиция бяха ранени.
Още преди решението на Санчес за предсрочен вот испански медии съобщаваха, че премиерът обмисля този ход заради нарастващото обществено недоволство и трудностите пред кабинета му в парламента. Редовните парламентарни избори в Испания трябваше да се проведат през 2027 г.