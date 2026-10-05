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Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори

Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори
AP/БТА

Решението на испанския премиер идва на фона на засилващо се обществено недоволство заради жилищната криза

Испанският премиер Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори. Датата на вота е насрочен за 29 ноември. Той направи това в извънредно обръщение тази сутрин, след като в петък парламентът блокира мерките на правителството за справяне с жилищната криза.

Решението на испанския премиер идва на фона на засилващо се обществено недоволство заради жилищната криза и сериозни затруднения на правителството на малцинството да прокарва политиките си в парламента.

Напрежението се засили, след като Конгресът на депутатите отхвърли предложените от кабинета мерки за справяне с жилищната криза. Парламентарното поражение беше последвано от нова вълна от протести в повече от 50 испански града.

В Мадрид около 70 000 души излязоха на демонстрация, организирана от Съюза на наемателите. Протестиращите настояха за 50-процентно намаление на наемите, въвеждане на безсрочни договори и отчуждаване на жилища, собственост на т.нар. „хищнически фондове“. Част от участниците призоваха и за общонационална стачка.

До напрежение се стигна и във Валенсия, където демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията край сграда, в която се провеждаше конгрес за инвестиции в недвижими имоти. Девет служители на Националната полиция бяха ранени.

Още преди решението на Санчес за предсрочен вот испански медии съобщаваха, че премиерът обмисля този ход заради нарастващото обществено недоволство и трудностите пред кабинета му в парламента. Редовните парламентарни избори в Испания трябваше да се проведат през 2027 г.

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