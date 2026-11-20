Кой е Веселин Вучков - избран за член на Прокурорската колегия на ВСС от парламентарната квота?
Бившият министър на вътрешните работи и професор по наказателнопроцесуално право получи подкрепата на 227 народни представители
Веселин Вучков беше избран за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Кандидатурата му, издигната от "Продължаваме Промяната", получи 227 гласа "за", 12 "против" и нито един "въздържал се".
Веселин Бориславов Вучков е роден на 26 декември 1968 г. Завършва право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1993 г. Професионалната му кариера започва като следовател в Столичната следствена служба, където работи между 1994 и 1996 г.
Впоследствие се насочва към академичната сфера. През 2003 г. защитава докторска дисертация по наказателнопроцесуално право, а от 2010 г. е доцент. По-късно става професор и преподава в Нов български университет, Югозападния университет "Неофит Рилски" и Академията на МВР.
Между 2009 и 2013 г. Вучков е заместник-министър на вътрешните работи в първото правителство на Бойко Борисов. След това е народен представител от ГЕРБ в 42-рото и 43-тото Народно събрание.
През ноември 2014 г. става министър на вътрешните работи във втория кабинет на Борисов. Само четири месеца по-късно, през март 2015 г., подава оставка на фона на разногласия около ръководството на службите за сигурност.
Вучков има над 30 години юридически стаж и е автор на научни публикации и учебници в областта на наказателния процес. Участвал е в изготвянето на законодателни промени, свързани с наказателното производство, специалните разузнавателни средства и работата на службите за сигурност.
С избора си във ВСС бившият вътрешен министър се завръща на публична длъжност, този път като част от органа, който отговаря за кадровите решения и дисциплинарната отговорност в прокуратурата.