Веселин Вучков беше избран за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Кандидатурата му, издигната от "Продължаваме Промяната", получи 227 гласа "за", 12 "против" и нито един "въздържал се".

Веселин Бориславов Вучков е роден на 26 декември 1968 г. Завършва право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1993 г. Професионалната му кариера започва като следовател в Столичната следствена служба, където работи между 1994 и 1996 г.

Впоследствие се насочва към академичната сфера. През 2003 г. защитава докторска дисертация по наказателнопроцесуално право, а от 2010 г. е доцент. По-късно става професор и преподава в Нов български университет, Югозападния университет "Неофит Рилски" и Академията на МВР.

Между 2009 и 2013 г. Вучков е заместник-министър на вътрешните работи в първото правителство на Бойко Борисов. След това е народен представител от ГЕРБ в 42-рото и 43-тото Народно събрание.

През ноември 2014 г. става министър на вътрешните работи във втория кабинет на Борисов. Само четири месеца по-късно, през март 2015 г., подава оставка на фона на разногласия около ръководството на службите за сигурност.

Вучков има над 30 години юридически стаж и е автор на научни публикации и учебници в областта на наказателния процес. Участвал е в изготвянето на законодателни промени, свързани с наказателното производство, специалните разузнавателни средства и работата на службите за сигурност.

С избора си във ВСС бившият вътрешен министър се завръща на публична длъжност, този път като част от органа, който отговаря за кадровите решения и дисциплинарната отговорност в прокуратурата.