Андрей Янкулов беше избран за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Кандидатурата му получи 203 гласа "за", 34 "против" и един "въздържал се".

Андрей Иванов Янкулов беше номиниран от "Продължаваме Промяната", след като кандидатурата му получи подкрепата на седем граждански организации, сред които Антикорупционният фонд, "Правосъдие за всеки" и Българският хелзинкски комитет.

Янкулов е юрист с дългогодишен опит в наказателното право. Работил е като прокурор в Софийската районна прокуратура и Софийската градска прокуратура. През 2019 г. напуска държавното обвинение заради несъгласие с процесите в прокуратурата след избора на Иван Гешев за главен прокурор.

През 2014 г. е заместник-министър на вътрешните работи в служебното правителство на Георги Близнашки, а между 2014 и 2016 г. е заместник-министър на правосъдието в кабинета на Бойко Борисов.

След напускането на прокуратурата работи като адвокат и правен експерт в Антикорупционния фонд. Участва в разследванията на организацията, включително по случая "Осемте джуджета", свързан с предполагаеми зависимости и нерегламентирано влияние в съдебната система.

През февруари 2026 г. Янкулов е назначен за служебен заместник министър-председател и министър на правосъдието в правителството на Андрей Гюров. Като министър поставя въпроса за законността на продължаващото изпълнение на функциите на главен прокурор от Борислав Сарафов и предлага на ВСС да определи нов временно изпълняващ длъжността.

В публичните си позиции Янкулов настоява за реформа в прокуратурата, отчетност на главния прокурор и ограничаване на нерегламентираното влияние върху магистратите. Сред основните му приоритети е възстановяването на общественото доверие в съдебната власт.