Кой е Андрей Янкулов - избран за член на Прокурорската колегия на ВСС от парламентарната квота?
Бившият служебен министър на правосъдието и експерт на Антикорупционния фонд получи подкрепата на 203 народни представители
Андрей Янкулов беше избран за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Кандидатурата му получи 203 гласа "за", 34 "против" и един "въздържал се".
Андрей Иванов Янкулов беше номиниран от "Продължаваме Промяната", след като кандидатурата му получи подкрепата на седем граждански организации, сред които Антикорупционният фонд, "Правосъдие за всеки" и Българският хелзинкски комитет.
Янкулов е юрист с дългогодишен опит в наказателното право. Работил е като прокурор в Софийската районна прокуратура и Софийската градска прокуратура. През 2019 г. напуска държавното обвинение заради несъгласие с процесите в прокуратурата след избора на Иван Гешев за главен прокурор.
През 2014 г. е заместник-министър на вътрешните работи в служебното правителство на Георги Близнашки, а между 2014 и 2016 г. е заместник-министър на правосъдието в кабинета на Бойко Борисов.
След напускането на прокуратурата работи като адвокат и правен експерт в Антикорупционния фонд. Участва в разследванията на организацията, включително по случая "Осемте джуджета", свързан с предполагаеми зависимости и нерегламентирано влияние в съдебната система.
През февруари 2026 г. Янкулов е назначен за служебен заместник министър-председател и министър на правосъдието в правителството на Андрей Гюров. Като министър поставя въпроса за законността на продължаващото изпълнение на функциите на главен прокурор от Борислав Сарафов и предлага на ВСС да определи нов временно изпълняващ длъжността.
В публичните си позиции Янкулов настоява за реформа в прокуратурата, отчетност на главния прокурор и ограничаване на нерегламентираното влияние върху магистратите. Сред основните му приоритети е възстановяването на общественото доверие в съдебната власт.