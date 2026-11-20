Кой е Цветко Лазаров - избран за член на Съдийската колегия на ВСС от парламентарната квота?
Дългогодишният съдия от Софийския апелативен съд, подал сигнал за натиск от Мартин Божанов-Нотариуса, получи подкрепата на 226 народни представители
Цветко Лазаров беше избран за член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Кандидатурата му получи 226 гласа "за", 12 "против" и един "въздържал се".
Цветко Аспарухов Лазаров беше номиниран от депутата Румен Миланов от "Прогресивна България". Той е дългогодишен магистрат, работил като председател на Районния съд в Сливница и съдия в Наказателното отделение на Софийския окръжен съд. От 2008 г. е съдия в Софийския апелативен съд.
Лазаров има и преподавателски опит. През 2001 г. е хоноруван асистент по трудово право в Софийския университет "Св. Климент Охридски", а от 2024 г. преподава гражданско процесуално право в Университета за национално и световно стопанство.
Името му става публично известно покрай случай от 2017 г., когато Мартин Божанов-Нотариуса прави опит за намеса в дело, разглеждано от Лазаров. Според представената при номинацията информация съдията сигнализира компетентните органи за оказания натиск, а впоследствие сезира и главния прокурор. През 2020 г. е изслушан от Съдийската колегия на ВСС по случая.
При изслушването си в парламентарната правна комисия Лазаров постави акцент върху независимостта на магистратите и необходимостта от ефективни механизми за защита срещу натиск.
Той предложи създаването на публичен регистър за нарушенията и дисциплинарните наказания на магистратите, както и промени в конкурсните процедури. Лазаров се обяви и за независим одит на системата за случайно разпределение на делата с цел възстановяване на общественото доверие в съдебната власт.