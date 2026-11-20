Цветко Лазаров беше избран за член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Кандидатурата му получи 226 гласа "за", 12 "против" и един "въздържал се".

Цветко Аспарухов Лазаров беше номиниран от депутата Румен Миланов от "Прогресивна България". Той е дългогодишен магистрат, работил като председател на Районния съд в Сливница и съдия в Наказателното отделение на Софийския окръжен съд. От 2008 г. е съдия в Софийския апелативен съд.

Лазаров има и преподавателски опит. През 2001 г. е хоноруван асистент по трудово право в Софийския университет "Св. Климент Охридски", а от 2024 г. преподава гражданско процесуално право в Университета за национално и световно стопанство.

Името му става публично известно покрай случай от 2017 г., когато Мартин Божанов-Нотариуса прави опит за намеса в дело, разглеждано от Лазаров. Според представената при номинацията информация съдията сигнализира компетентните органи за оказания натиск, а впоследствие сезира и главния прокурор. През 2020 г. е изслушан от Съдийската колегия на ВСС по случая.

При изслушването си в парламентарната правна комисия Лазаров постави акцент върху независимостта на магистратите и необходимостта от ефективни механизми за защита срещу натиск.

Той предложи създаването на публичен регистър за нарушенията и дисциплинарните наказания на магистратите, както и промени в конкурсните процедури. Лазаров се обяви и за независим одит на системата за случайно разпределение на делата с цел възстановяване на общественото доверие в съдебната власт.