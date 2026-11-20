Русия е нанесла масирана въздушна атака срещу Украйна с над 400 ударни дрона и повече от 110 ракети, включително 27 балистични. При нападенията са загинали осем души, а други 30 са ранени. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

В публикация във Фейсбук Зеленски посочи, че е провел конферентен разговор с представители на военното командване и правителството, за да бъдат обсъдени последиците от ударите.

По думите му руските сили са атакували множество градове и области, като основни цели са били обекти на гражданската инфраструктура. Сред поразените съоръжения са енергийни обекти, транспортна инфраструктура, мостове над река Днепър и железопътни съоръжения.

Нанесени са щети и на електрически подстанции и електропроводи, свързани с работата на украинските атомни електроцентрали и електроенергийните връзки със съседни държави от ЕС. Засегнати са и жилищни сгради.

Зеленски съобщи, че Русия е използвала и ракети с касетъчни бойни глави. Той определи атаката като една от най-мащабните досега и обърна внимание на тактиката на руските сили да нанасят последователни удари през интервали от 20 до 30 минути.

Според украинския президент това е затруднило гасенето на пожарите, спасителните операции и възстановяването на повредените обекти. Той допълни, че при някои от последващите удари вече е имало загинали хора, докато екипите са оценявали първоначалните щети.

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 79 крилати ракети, съобщи още Зеленски. Той похвали действията на украинските военнослужещи и представянето на изтребителите F-16, „Мираж“ и МиГ.

Президентът обаче подчерта, че защитата срещу балистични ракети остава сериозно предизвикателство и зависи от доставките на противоракетни системи и боеприпаси от международните партньори.

Възстановителните дейности по енергийната и транспортната инфраструктура вече са започнали в районите, където условията за сигурност го позволяват. Правителството оценява нанесените щети и необходимите ресурси за ремонт.

Припомняме, че при руските удари през нощта на 19 срещу 20 ноември в Киев бяха повредени съоръжения на водоснабдителното дружество „Киевводоканал“, както и мостовете Подолско-Воскресенски и Дарницки. Южният мост също беше поразен.

Сериозни щети са нанесени и на енергийната инфраструктура, включително на подстанции на националния електроенергиен оператор „Укренерго“. Заради пораженията в Полтавска и Харковска област бяха въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването.