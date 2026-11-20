Представители на „Продължаваме промяната“ коментираха избора на парламентарната квота на новия Висш съдебен съвет, като определиха процедурата като най-пълното и детайлно проучване на кандидатите в демократичната история на България.

По думите им правната комисия е провела четири дни изслушвания с продължителност от общо 38 часа. По инициатива на ПП и с подкрепата на колегите им от „Демократична България“ са били изискани кадровите досиета на всички кандидати, включително информация за кариерното им развитие, командировки, дисциплинарни наказания и проблеми с постановени съдебни актове.

От партията подчертаха, че конституционното изискване за квалифицирано мнозинство от две трети прави избора изключително труден, но въпреки това парламентът е успял да преодолее блокажа, за разлика от предишни Народни събрания. Според представителите на ПП новият състав на ВСС поема огромна отговорност в съдебна система, обременена от порочни командирования, непрозрачни конкурси, проблеми с репутацията и съмнения за зависимости.

„Искрено се надявам, че избраниците в новия състав на Висшия съдебен съвет ще имат силата да устоят на натиска, който със сигурност ще им бъде оказан от различни кръгове на влияние – политически и не само“, заяви Велислав Величков.

От "Продължаваме промяната" изразиха очакване новите членове на съвета да отстояват принципите на законността и правовата държава, да прекратят порочните практики и да подобрят комуникацията между съдебната система и обществото.

„Може би тъжните лица на Борисов и Пеевски са най-добрият и най-красноречивият отзив за избора на парламентарната квота на новия Висш съдебен съвет“, заяви от своя страна Мирослав Иванов.

По време на брифинга беше отправен и въпрос дали при проверката на кадровите досиета и командировките са били разгледани конкретни обстоятелства около Емил Дечев, включително негови пътувания, публични изявления и предполагаеми връзки с известен бизнесмен, който впоследствие е бил убит. В отговор беше заявено, че Емил Дечев не е бил адвокат, нито административен ръководител.