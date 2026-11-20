Министерството на труда и социалната политика (МТСП) категорично осъди сексуалното насилие над деца във връзка със случая на предполагаемо посегателство над 15-годишно момиче в София, за който станаха известни видеоклипове, разпространени в социалните мрежи.

От ведомството подчертаха, че сексуалното насилие над деца е сред най-тежките нарушения на техните права и е абсолютно недопустимо.

Сигнал за извършени блудствени действия с непълнолетно момиче е постъпил в Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Веднага след получаването му агенцията е сезирала Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) към МВР с искане видеоклиповете, съдържащи насилие, да бъдат премахнати от интернет.

За случая е уведомена и Софийската районна прокуратура. От ДАЗД настояват действията по разследването да бъдат извършвани в щадяща среда, така че да се избегне повторната виктимизация на пострадалото момиче.

Целта е детето да не бъде подлагано на допълнителен психологически стрес при провеждането на необходимите процедури.

По случая работят съвместно Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика, Държавната агенция за закрила на детето и разследващите органи.

Предстои да бъде свикано заседание на координационния механизъм при насилие над деца. На него ще бъдат обсъдени необходимите мерки за подкрепа на пострадалото момиче и неговото семейство, както и действията спрямо предполагаемите извършители.

Междувременно от СДВР съобщиха, че са установили самоличността на пострадалата и на всички участници във видеоклиповете. Предполагаемите извършители са задържани за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство, впоследствие преобразувано в следствено дело.

На момичето вече е осигурена психологическа подкрепа в защитена среда.

Разследването продължава, като институциите координират действията си с цел защита на пострадалото дете и изясняване на всички обстоятелства около случая.