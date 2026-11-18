Шествие срещу насилието над жени ще се проведе на 25 ноември пред Съдебната палата в София. Събитието е обявено под надслов "Нито една повече!", а началният му час е 18:30 ч., става ясно от разпространен плакат на инициативата.

Датата съвпада с Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени, който се отбелязва ежегодно на 25 ноември. Той е посветен на повишаването на обществената осведоменост за различните форми на насилие над жени и необходимостта от ефективни мерки за предотвратяването им.

Посланието "Нито една повече!" поставя акцент върху необходимостта от противодействие на насилието и защита на жените, които са изложени на риск.

Насилието над жени може да приема различни форми, включително физическо, психическо, сексуално и икономическо насилие. Сред основните предизвикателства пред противодействието му са навременното разпознаване на случаите, достъпът до подкрепа за пострадалите и ефективната намеса на компетентните институции.

Международният ден за елиминиране на насилието срещу жени поставя началото и на ежегодната глобална кампания "16 дни активизъм срещу насилието, основано на пола", която продължава до 10 декември - Международния ден на правата на човека.

Според разпространената информация сборният пункт на шествието е пред Съдебната палата в столицата. Към момента не са посочени допълнителни подробности за маршрута и програмата на събитието.