Национален граждански протест под надслов "За достойнство, права и справедливост" ще се проведе на 20 ноември от 10:00 часа пред Народното събрание в София. Организатори са сдружение "Достойнство 2023" и гражданската инициатива "Родители за достойно майчинство", които обединяват първоначално планираните си отделни протести в обща инициатива.

Недоволството е насочено срещу предложенията за промени в социалната политика, заложени в проектобюджета за 2027 година, както и срещу предвиждани законодателни изменения, засягащи хората с увреждания, майките и семействата с деца.

Сред основните искания е оттеглянето на предложените промени в Закона за здравето, свързани с механизма за предоставяне на лична помощ.

Според организаторите в бюджета за 2026 година за личната помощ са планирани 880,8 млн. евро, докато в проекта за 2027 година са предвидени 777,2 млн. евро. Посочената разлика е 103,6 млн. евро.

Гражданските организации изразяват притеснение и от заложеното в бюджетната прогноза очаквано намаление на разходите с 228,3 млн. евро чрез промени в механизмите за оценка и контрол при определяне на правото на лична помощ.

Те настояват за яснота относно бъдещите критерии за достъп до услугата и гаранции, че хората, които действително се нуждаят от ежедневна подкрепа, няма да останат без нея. Сред исканията са още провеждането на национален форум и създаването на работни групи с участието на организации на хората с увреждания, пациентски организации и независими експерти.

Друг основен акцент на протеста е увеличаването на финансовата подкрепа за майките, децата и семействата.

Организаторите настояват за увеличение и ежегодна индексация на детските надбавки, както и за гарантирана подкрепа за всяко дете независимо от доходите на родителите.

Сред предложенията е обезщетението през втората година от майчинството да бъде в размер на 70% от брутния осигурителен доход, с гарантиран минимум не по-нисък от линията на бедност за съответната година.

Гражданската инициатива "Родители за достойно майчинство" предлага също майките да запазват пълния размер на обезщетението си при връщане на работа през първата и втората година след раждането.

Допълнителните искания включват по-добра подкрепа за майките студентки, защита на бременните жени, останали без осигуряване по независещи от тях причини, и прецизиране на механизма за данъчните облекчения за деца.

Организаторите настояват и за ежегодна индексация на месечните помощи за деца с трайни увреждания.

Протестът е отворен за участие на родители, хора с увреждания, лични асистенти, пациентски организации и всички граждани, които подкрепят поставените искания.

В публикувания във Facebook призив двете организации подчертават необходимостта от по-широко обществено обсъждане на законодателните промени, които засягат социалните права и финансовата подкрепа за семействата.

Демонстрацията ще се проведе пред Народното събрание в София, като е предвидена и възможност за онлайн участие. Организаторите съобщават, че на 20 ноември ще публикуват линк, чрез който хората, които не могат да присъстват на място, ще могат да се включат в обсъжданията в социалните мрежи.

При липса на адекватна реакция от управляващите те предупреждават, че ще организират втори протест, който да обхване и други населени места в страната.