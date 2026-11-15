Обърнат български флаг и 200 000 подписа: Протест срещу войната по пътищата

С обърнат надолу български национален флаг и национална подписка с близо 200 000 подписа Българската асоциация на пострадали при катастрофи (БАПК) призова институциите да предприемат спешни мерки срещу тежките пътнотранспортни произшествия. Инициативата беше представена на 15 ноември, Световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия, в началото на автомагистрала "Тракия", на изхода от София.

"Когато сме в ситуация на криза, националният флаг се обръща", заяви Владимир Тодоров от организацията, обяснявайки символиката на инициативата.

По думите му жертвите на пътни произшествия са се превърнали в ежедневна част от новините, а изразът "война по пътищата" отразява реалните човешки загуби.

"Умират деца, умират жени, умират цели семейства. За нас е много важно тази война да бъде по някакъв начин символно изразена", посочи Тодоров.

От асоциацията обявиха, че са събрани близо 200 000 подписа в национална подписка, която предстои да бъде внесена в Народното събрание и Министерския съвет. Основното искане е средствата от фонда за пътна безопасност да бъдат използвани целево за подобряване на инфраструктурата и предотвратяване на катастрофи, вместо разходването им да бъде ограничено до приоритетите на МВР.

Инициативата беше представена в близост до автомагистрала "Тракия", където през седмицата станаха две тежки верижни катастрофи с жертви.

Илия Тодоров от асоциацията подчерта, че зад статистиката стоят човешки съдби и семейства, загубили свои близки. Той заяви, че през последните 20 години по пътищата на България са загинали повече хора, отколкото български военнослужещи през Втората световна война.

От организацията настояват институциите да предприемат действия за обезопасяването на около 100 опасни пътни участъка, които определят като "фронтове на войната по пътищата".

Сред посочените проблеми са липсващи мантинели, дупки по пътната настилка и недостатъчни системи за сигнализация.

Според Илия Тодоров липсата на средства не може да бъде оправдание за забавянето на мерките. Той се позова на доклад на Сметната палата, като заяви, че във фонда за пътна безопасност се събират значителни приходи от глоби, но според организацията те се използват и за други цели.

"Искаме да кажем на властта, че средства има, необходимо е желание, бързи действия, за да можем да направим така, че пътищата ни да са по-безопасни", заяви той.

От асоциацията подчертаха, че освен промени в поведението на шофьорите е необходима и по-безопасна инфраструктура. Според организацията пътищата трябва да бъдат проектирани и поддържани така, че да ограничават последствията от човешки грешки и технически неизправности.

По време на инициативата беше обявена и финансова подкрепа за пострадалите при тежките катастрофи на АМ "Тракия".

Фондация "Това е Рождество" съвместно с църква "Ренесанс" даряват 30 000 евро за подпомагане на пострадалите, съобщи Тереза Цончева от фондацията.

Междувременно последните данни на Министерството на вътрешните работи показват, че от началото на 2026 г. в България са загинали 442 души при пътнотранспортни произшествия. Ранените са 7480, а общият брой на тежките катастрофи е 5998.

С обърнатия национален флаг и подписката от асоциацията настояват темата за пътната безопасност да бъде поставена сред приоритетите на държавата и да бъдат предприети конкретни действия за ограничаване на жертвите по пътищата.