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Арина Сабаленка попадна в списъка с врагове на Украйна

Арина Сабаленка попадна в списъка с врагове на Украйна
БТА

Беларуската тенисистка предизвика скандал след загубата си от Елина Свитолина

Световната №2 в женския тенис Арина Сабаленка беше включена в базата данни на украинския сайт „Миротворец“. Той е известен с публикуването на списъци с личности, определяни от неговите създатели като заплаха за националната сигурност на Украйна. Информацията за беларуската тенисистка се появи на 14 ноември, а причината е разразилият се скандал по време на двубоя й срещу Елина Свитолина на Финалите на WTA.

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До включването на 28-годишната беларускиня в базата данни се стигна след разпространението на видеозапис от срещата й със Свитолина. На кадрите Сабаленка изглежда отправя нецензурни думи, като в социалните мрежи се появиха предположения, че те са насочени към украинската й съперничка и нейната екип.

След двубоя Сабаленка излезе с обяснение и отрече да е обиждала Свитолина. Тя заяви, че реакцията й е била предизвикана от група зрители, които бурно са се радвали на нейните грешки.

„Коментарът ми не беше насочен към Елина. Бях разочарована от малка група зрители, които агресивно се радваха на грешките ми, и реагирах емоционално в момента“, обясни беларуската тенисистка. Тя добави, че е трябвало да контролира по-добре емоциите си, и се извини на всички, които може да са се почувствали засегнати.

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