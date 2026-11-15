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Съпругата на Дани Алвеш го напусна заради религиозния му фанатизъм

Съпругата на Дани Алвеш го напусна заради религиозния му фанатизъм

Бившият футболист се изявява като проповедник и лектор на евангелизма

Съпругата на доскорошния бразилски национал Дани Алвеш е решила окончателно да сложи край на брака им. Джоана Санс изтъква като основна причина все по-силната религиозна обсебеност на бившия играч на Барселона, Ювентус и ПСЖ. Двамата вече са в процедура по развод след девет години съвместен живот, съобщават испанските медии.

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Причината за раздялата е новият начин на живот на Алвеш, който след престоя си в затвора се е посветил изключително много на евангелската религия. Бразилецът вече се изявява като проповедник и лектор, участва в религиозни събития и пътува по света, за да разпространява посланията на своята вяра. Дани Алвеш първоначално бе осъден, а след това оправдан за изнасилване. На последните си снимки изглежда доста отслабнал, което породи съмнения, че има здравословни проблеми.

„Аз дори не съм вярваща. Колкото повече виждам това, което прави, толкова повече се отдалечавам от всичко това. Използвам възможността да уточня, че сме разделени от известно време именно по тази причина“, написа съпругата му в социалните мрежи.

Според журналиста Хави де Ойос, който твърди, че е разговарял със Санс, тя е започнала да се чувства самотна заради постоянните пътувания и религиозните ангажименти на Алвеш.

„Тя разбира вярата на Дани Алвеш. Би приела да чете Библията или да ходи на църква, но начинът, по който той в момента е решил да отдаде живота си на религията, го отдалечава от нея и дъщеря им. Тя често се чувства сама“, разказа журналистът.

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