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Де ла Фуенте: Изненадващо е, че английските футболисти са по-скъпи от испанските

Де ла Фуенте: Изненадващо е, че английските футболисти са по-скъпи от испанските
БТА

Световните шампиони ще се изправят срещу „Трите лъва" тази вечер в опит да продължат перфектното си представяне в Лигата на нациите

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте изрази недоумението си от разликата в трансферните суми, които се плащат за испански и английски футболисти. Световните шампиони ще се изправят срещу „Трите лъва" тази вечер в опит да продължат перфектното си представяне в Лигата на нациите. Испания победи Англия с 3:2 на „Уембли", а сега ще се опита да го направи на стадион „Метрополитано" в Мадрид.

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„В една от песните си Серат пее, че не бива да бъркаме стойността с цената. Изненадва ме колко по-евтини са испанските футболисти на фона на колосалните суми, които се харчат в Англия. По мое мнение испанските играчи са по-добри, макар че всеки пазар сам определя своите ценови рамки“, заяви Де ла Фуенте пред мача.

„Когато очакванията са огромни, а крайната цел не бъде достигната, е напълно нормално да се появят съмнения. Англия обаче игра финал на последното европейско първенство и полуфинал на световното първенство. Това в никакъв случай не е лесно и резултатите им заслужават уважение“, подчерта треньор №1 в света.

 

 

 

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