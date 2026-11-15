На 15 ноември отбелязваме Световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия. Тазгодишната кампания е под надслов „Светлина, която ни обединява“ и с мото „Помни, Подкрепи, Действай“.

През миналата година в България са регистрирани 6655 тежки катастрофи, при които са пострадали 8295 души, сочат данните на Националния статистически институт и МВР. Българската асоциация на пострадалите при катастрофи започна петиция с настояване за разговор с институциите и конкретни мерки за намаляване на жертвите по пътищата. Организацията избра обърнатия национален флаг за символ на подписката като знак за бедствие.

От Националния център по обществено здраве и анализи посочват, че верижните катастрофи на автомагистрала „Тракия“ броени дни преди възпоменанието напомнят за споделената отговорност на всички участници в движението.