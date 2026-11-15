Новини
Търси
Подкаст
Общество

Мъгла и температури около нулата в неделя сутрин

Мъгла и температури около нулата в неделя сутрин
pixabay

Следобед температурите ще достигнат между 8 и 13 градуса, а през седмицата предстои затопляне

Неделя ще започне със студ и мъгла. В ранните часове температурите ще се понижат до около нулата и ще има условия за слани. През деня над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време, а повече слънце ще има в Североизточна България.

Следобед температурите ще бъдат между 8 и 13 градуса. В планините се очакват между 3 и 7 градуса в зависимост от надморската височина.

В понеделник сутрин видимостта в ниските части на страната отново ще е намалена. Облачността ще преобладава, с кратки слънчеви часове в Източна България. Сутрешните температури ще са между 3 и 8 градуса, а следобедните ще достигнат 10–15 градуса. Вечерта и през нощта срещу вторник през страната ще премине фронт от запад на изток, който ще донесе краткотраен дъжд на места.

През работната седмица времето ще остане променливо, с условия за кратки превалявания почти всеки ден. По-топъл въздух от Средиземноморието и силни фьонови ветрове ще повишат температурите към средата и края на седмицата. Тогава се очакват стойности от 15 градуса до 20–22 градуса на места.

Още по темата

Как се шофира в мъгла?

Как се шофира в мъгла?

Студен фронт носи дъжд и рязко застудяване в страната

Студен фронт носи дъжд и рязко застудяване в страната

Студен атмосферен фронт носи дъжд, гръмотевици и рязко застудяване утре

Студен атмосферен фронт носи дъжд, гръмотевици и рязко застудяване утре

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Шофьор с 2,49 промила удари паркирана кола и електрически стълб в Разград

Шофьор с 2,49 промила удари паркирана кола и електрически стълб в Разград

Полицейска гонка в Габрово завърши с катастрофа на патрулен автомобил

Полицейска гонка в Габрово завърши с катастрофа на патрулен автомобил

Участници от над 20 държави: Даден е стартът на третото издание на Маратон Бургас

Участници от над 20 държави: Даден е стартът на третото издание на Маратон Бургас

Шефът на 112: Никой не е предупредил за мъглата преди катастрофите на "Тракия'

Шефът на 112: Никой не е предупредил за мъглата преди катастрофите на "Тракия'

Тежка катастрофа във Варна: Автомобил се разцепи на две след силен удар

Тежка катастрофа във Варна: Автомобил се разцепи на две след силен удар

Водещи

Шофьор с 2,49 промила удари паркирана кола и електрически стълб в Разград

Шофьор с 2,49 промила удари паркирана кола и електрически стълб в Разград

  • Преди 3 минути
Кливланд победи Далас без цялата си титулярна петица

Кливланд победи Далас без цялата си титулярна петица

  • Преди 16 минути
Мирчев с обвинения към ДАНС: Ива Михайлова е била принудена да даде интервю

Мирчев с обвинения към ДАНС: Ива Михайлова е била принудена да даде интервю

  • Преди 19 минути
Полицейска гонка в Габрово завърши с катастрофа на патрулен автомобил

Полицейска гонка в Габрово завърши с катастрофа на патрулен автомобил

12-годишни деца с историческа първа световна титла за България

12-годишни деца с историческа първа световна титла за България

  • Преди 33 минути
Къшнър: САЩ ще улесняват директния диалог между Европа и Русия за край на войната в Украйна

Къшнър: САЩ ще улесняват директния диалог между Европа и Русия за край на войната в Украйна

  • Преди 42 минути
Роналдиньо започва като титуляр в първия си мач от 11 години

Роналдиньо започва като титуляр в първия си мач от 11 години

  • Преди 45 минути
Нов обрат: Ива Михайлова отрече някой да я е карал насила да прави каквото и да било

Нов обрат: Ива Михайлова отрече някой да я е карал насила да прави каквото и да било

  • Преди 47 минути
Участници от над 20 държави: Даден е стартът на третото издание на Маратон Бургас

Участници от над 20 държави: Даден е стартът на третото издание на Маратон Бургас

Ромарио поиска оставката на Анчелоти: Събери си нещата и се махай

Ромарио поиска оставката на Анчелоти: Събери си нещата и се махай

  • Преди 1 час
Даниел Вълчев: България има свой национален интерес, а икономиката ни е под натиск

Даниел Вълчев: България има свой национален интерес, а икономиката ни е под натиск

  • Преди 1 час
Шефът на 112: Никой не е предупредил за мъглата преди катастрофите на "Тракия'

Шефът на 112: Никой не е предупредил за мъглата преди катастрофите на "Тракия'

  • Преди 1 час
Съпругата на Дани Алвеш го напусна заради религиозния му фанатизъм

Съпругата на Дани Алвеш го напусна заради религиозния му фанатизъм

  • Преди 2 часа
Каримански предупреди за риск от фалит на „Топлофикация София“ при над 1,3 млрд. евро задължения

Каримански предупреди за риск от фалит на „Топлофикация София“ при над 1,3 млрд. евро задължения

  • Преди 2 часа
Тухел: Мач срещу Испания е най-големият тест във футбола

Тухел: Мач срещу Испания е най-големият тест във футбола

  • Преди 2 часа