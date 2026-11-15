Мъгла и температури около нулата в неделя сутрин

Неделя ще започне със студ и мъгла. В ранните часове температурите ще се понижат до около нулата и ще има условия за слани. През деня над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време, а повече слънце ще има в Североизточна България.

Следобед температурите ще бъдат между 8 и 13 градуса. В планините се очакват между 3 и 7 градуса в зависимост от надморската височина.

В понеделник сутрин видимостта в ниските части на страната отново ще е намалена. Облачността ще преобладава, с кратки слънчеви часове в Източна България. Сутрешните температури ще са между 3 и 8 градуса, а следобедните ще достигнат 10–15 градуса. Вечерта и през нощта срещу вторник през страната ще премине фронт от запад на изток, който ще донесе краткотраен дъжд на места.

През работната седмица времето ще остане променливо, с условия за кратки превалявания почти всеки ден. По-топъл въздух от Средиземноморието и силни фьонови ветрове ще повишат температурите към средата и края на седмицата. Тогава се очакват стойности от 15 градуса до 20–22 градуса на места.