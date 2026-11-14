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Как се шофира в мъгла?

Как се шофира в мъгла?
Снимка: БТА

При намалена видимост шофьорите да съобразяват скоростта си с разстоянието, на което виждат пътя, каза Лазаров

С влошаването на времето и зачестяването на мъглите шофирането става по-рисково. Как да подготвим автомобила си за зимата, кои светлини да използваме и как да реагираме при катастрофа на магистрала? По тези въпроси говори автомобилният експерт Филип Лазаров от автомобилната медия Bri4ka.

Лазаров предупреди, че автоматичният режим на фаровете невинаги е подходящ при мъгла, защото датчикът може да отчете, че навън е достатъчно светло, и да остави включени само дневните светлини.

Експертът препоръча шофьорите да използват зимна течност за чистачки и да не посягат към телефона зад волана, тъй като той разсейва едновременно визуално, физически и емоционално.

При намалена видимост шофьорите трябва да съобразяват скоростта си с разстоянието, на което могат да виждат пътя. В никакъв случай не в аварийната лента, защото не знаем дали там не е аварирал автомобил. Хубаво е да се движим в средната лента, за да може, ако се наложи, първото нещо да е да избегнем удара. Трябва да намалим плавно скоростта до толкова, доколкото се чувстваме сигурни и виждаме, че можем наистина да спрем. Но не рязко, защото могат да ни ударят отзад“, обясни той.

Ако автомобилът аварира или попадне в катастрофа на магистрала, експертът препоръча пътниците да напуснат колата и да се отдалечат от платното.

Той коментира и поведението на шофьорите, които намаляват скоростта си, за да наблюдават катастрофа на пътя. Според него самото намаляване е правилно, но опасността идва, когато водачите се заглеждат в произшествието и престават да следят какво се случва пред тях.

„Не е страшно, че намаляват, дори така е редно. Но проблемът е, когато се заглеждаш и искаш да виждаш точно какво е станало, защото не виждаш какво става пред теб. И се случва всъщност точно това“, коментира автомобилният експерт.

Той призова институциите да подобрят организацията на движението при мъгла чрез информационни табели, ясна маркировка и патрули, които да регулират трафика.

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