Учени представиха нова хранителна пирамида: Повече зеленчуци, по-малко месо и различен подход към хляба

Повече плодове и зеленчуци, по-малко месо и внимателен избор на въглехидрати. Това са основните принципи на нова хранителна пирамида, разработена от международен екип учени. Целта е храненето да стане едновременно по-здравословно и по-устойчиво за околната среда, съобщава германското издание InFranken.

Моделът е създаден от изследователи от Международния консорциум за качество на въглехидратите (ICQC), ръководени от проф. Карън Дела Корте от университета "Бригъм Йънг". В разработването му участва и проф. Анет Бюйкен от университета в Падерборн.

Учените са анализирали над 250 научни публикации и са сравнили хранителните препоръки на седем държави или групи държави. Резултатите са публикувани в научното списание Advances in Nutrition.

Според изследователите основата на ежедневното хранене трябва да включва зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни, бобови растения и ядки.

Особено внимание се отделя на растителните източници на протеини, като боб, леща и соя, както и на качествените растителни мазнини.

Месото и останалите животински продукти трябва да заемат по-малък дял в менюто, а консумацията на захарни и силно преработени храни да бъде ограничена.

Една от основните новости е акцентът върху качеството на въглехидратите, а не само върху тяхното количество.

Според учените трябва да се отчита и гликемичният индекс на храните, който показва колко бързо даден въглехидратен продукт повишава нивото на кръвната захар.

Проф. Анет Бюйкен посочва, че дори някои видове пълнозърнест хляб могат да имат сравнително висок гликемичен индекс.

Това е особено важно за хората с инсулинова резистентност и за превенцията на диабет тип 2.

Новият модел засега има научен характер и не заменя официалните хранителни препоръки.

През 2024 г. Германското дружество по хранене актуализира насоките си, като препоръча пет порции плодове и зеленчуци дневно, редовна консумация на бобови растения и ядки и ограничаване на месото и колбасите до 300 грама седмично.

Новото изследване надгражда този подход, като поставя допълнителен акцент върху въздействието на въглехидратите върху кръвната захар.

Основното послание към потребителите е ясно - повече растителни храни, качествени въглехидрати и по-малко силно преработени продукти.