Новини
Търси
Подкаст
Наука

Учени представиха нова хранителна пирамида: Повече зеленчуци, по-малко месо и различен подход към хляба

Учени представиха нова хранителна пирамида: Повече зеленчуци, по-малко месо и различен подход към хляба
Pixabay

Международно изследване поставя акцент върху качеството на въглехидратите и растителните храни като основа на здравословното хранене

Повече плодове и зеленчуци, по-малко месо и внимателен избор на въглехидрати. Това са основните принципи на нова хранителна пирамида, разработена от международен екип учени. Целта е храненето да стане едновременно по-здравословно и по-устойчиво за околната среда, съобщава германското издание InFranken.

Моделът е създаден от изследователи от Международния консорциум за качество на въглехидратите (ICQC), ръководени от проф. Карън Дела Корте от университета "Бригъм Йънг". В разработването му участва и проф. Анет Бюйкен от университета в Падерборн.

Учените са анализирали над 250 научни публикации и са сравнили хранителните препоръки на седем държави или групи държави. Резултатите са публикувани в научното списание Advances in Nutrition.

Според изследователите основата на ежедневното хранене трябва да включва зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни, бобови растения и ядки.

Особено внимание се отделя на растителните източници на протеини, като боб, леща и соя, както и на качествените растителни мазнини.

Месото и останалите животински продукти трябва да заемат по-малък дял в менюто, а консумацията на захарни и силно преработени храни да бъде ограничена.

Една от основните новости е акцентът върху качеството на въглехидратите, а не само върху тяхното количество.

Според учените трябва да се отчита и гликемичният индекс на храните, който показва колко бързо даден въглехидратен продукт повишава нивото на кръвната захар.

Проф. Анет Бюйкен посочва, че дори някои видове пълнозърнест хляб могат да имат сравнително висок гликемичен индекс.

Това е особено важно за хората с инсулинова резистентност и за превенцията на диабет тип 2.

Новият модел засега има научен характер и не заменя официалните хранителни препоръки.

През 2024 г. Германското дружество по хранене актуализира насоките си, като препоръча пет порции плодове и зеленчуци дневно, редовна консумация на бобови растения и ядки и ограничаване на месото и колбасите до 300 грама седмично.

Новото изследване надгражда този подход, като поставя допълнителен акцент върху въздействието на въглехидратите върху кръвната захар.

Основното послание към потребителите е ясно - повече растителни храни, качествени въглехидрати и по-малко силно преработени продукти.

Още по темата

БАБХ иззе над 2,7 тона храни: Част от продуктите били с изтекъл срок

БАБХ иззе над 2,7 тона храни: Част от продуктите били с изтекъл срок

Какво се случва с парите от ваучерите за храна, които не се използват в срок?

Какво се случва с парите от ваучерите за храна, които не се използват в срок?

74% от българите усещат поскъпването на енергията - ограничават разходите за храна и здраве

74% от българите усещат поскъпването на енергията - ограничават разходите за храна и здраве

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Наука

SpaceX с амбиция за исторически пробив: Starship ще опита безпрецедентно приземяване

SpaceX с амбиция за исторически пробив: Starship ще опита безпрецедентно приземяване

Учени откриха ДНК на древен вирус в средновековни ръкописи на повече от 1000 години

Учени откриха ДНК на древен вирус в средновековни ръкописи на повече от 1000 години

Нови находки край планината Арарат подсилват хипотезата за Ноевия ковчег

Нови находки край планината Арарат подсилват хипотезата за Ноевия ковчег

SpaceX на Илон Мъск сключи сделка за 60 млн. евро с германска компания за космически AI центрове

SpaceX на Илон Мъск сключи сделка за 60 млн. евро с германска компания за космически AI центрове

Роботи на Google навлизат във фабриките на Mercedes-Benz: Новият изкуствен интелект постига 96% успеваемост

Роботи на Google навлизат във фабриките на Mercedes-Benz: Новият изкуствен интелект постига 96% успеваемост

Водещи

13 жертви на АМ "Тракия": Прокуратурата все още не може да посочи кой е предизвикал катастрофата

13 жертви на АМ "Тракия": Прокуратурата все още не може да посочи кой е предизвикал катастрофата

  • Преди 10 минути
Скандал между две от звездите на Франция

Скандал между две от звездите на Франция

  • Преди 12 минути
Гърция удължи субсидиите за горива до края на ноември

Гърция удължи субсидиите за горива до края на ноември

  • Преди 13 минути
Тейлър Фриц триумфира с титлата в Стокхолм

Тейлър Фриц триумфира с титлата в Стокхолм

  • Преди 22 минути
Габрово и Велико Търново подготвят обща кандидатура за Европейска столица на културата през 2032 г.

Габрово и Велико Търново подготвят обща кандидатура за Европейска столица на културата през 2032 г.

"Демократична България" обвини правителството в провал на реформите след оценката на S&P

"Демократична България" обвини правителството в провал на реформите след оценката на S&P

  • Преди 25 минути
Тръмп ще обсъди ядреното разоръжаване с Путин и Си Дзинпин на срещата в Китай

Тръмп ще обсъди ядреното разоръжаване с Путин и Си Дзинпин на срещата в Китай

  • Преди 30 минути
София с недостиг от над 40 млн. евро за транспорта, липсват и 300 шофьори

София с недостиг от над 40 млн. евро за транспорта, липсват и 300 шофьори

Черноморец Бургас разби 10 от Марек за четири минути и поведе във Втора лига

Черноморец Бургас разби 10 от Марек за четири минути и поведе във Втора лига

  • Преди 48 минути
Мъж е с мозъчен хематом след удар със стол по главата в Смолян

Мъж е с мозъчен хематом след удар със стол по главата в Смолян

Селекционерът на Естония преди мача с България: Ще играем както досега, няма да гледаме класирането

Селекционерът на Естония преди мача с България: Ще играем както досега, няма да гледаме класирането

  • Преди 1 час
Дрон порази търговски кораб в териториалните води на Румъния

Дрон порази търговски кораб в териториалните води на Румъния

  • Преди 1 час
Бивш национал призова българския футбол да премине към аматьорски модел

Бивш национал призова българския футбол да премине към аматьорски модел

  • Преди 1 час
Крал Чарлз III навършва 78 години: любопитни факти за живота на британския монарх

Крал Чарлз III навършва 78 години: любопитни факти за живота на британския монарх

  • Преди 1 час
Крум Зарков: Олигархията няма да бъде преборена само с наказателно право

Крум Зарков: Олигархията няма да бъде преборена само с наказателно право

  • Преди 1 час