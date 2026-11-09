Какво се случва с парите от ваучерите за храна, които не се използват в срок?

Кабинетът взе решение, че от следващата година таванът на ваучерите за храна се вдига до 200 евро на месец, като сума над 102 евро ще се облага със 7% данък.

Това съответно породи дискусия изгоден финансов инструмент ли са ваучерите и какво се случва, ако забравим да ги използваме?

Работодателят купува финансов инструмент и го предоставя на служителя през оператор. За служителя няма нито такси, нито комисионни, но поддръжката на инфраструктурата за трансакции струва пари. Това обясниха от Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България, като добавиха, че има разлика между това да се разплащаме с банкова карта и с ваучер, предава НОВА.

Таня Обущарова от Асоциация каза, че ваучерите се използват в затворена мрежа от магазини и смята за некоректно сравняването им с банкови карти.

Според икономиста Стоян Панчев вдигането на тавана на ваучерите е от полза и за търговци, и за работници, и за работодатели. По думите му минусът е за Министерството на финансите.

Беше повдигнат и друг любопитен въпрос – какво се случва с парите на служител, който не използва ваучера си. Овчарова обясни, че сумата се губи.

„Тези пари отиват в специална сметка, наблюдавана от НАП. Те не могат да бъдат използвани от работодателя и от работника, затворени са в тази сметка и се наблюдават от държавата“, каза Панчев.

Хора, които използват ваучери, смятат, че това е удобно средство за разплащане. Те са категорични, че не е възможно да забравят да ги похарчат.