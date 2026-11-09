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Какво се случва с парите от ваучерите за храна, които не се използват в срок?

Какво се случва с парите от ваучерите за храна, които не се използват в срок?
Pixabay

От следващата година таванът на ваучерите за храна се вдига до 200 евро на месец

Кабинетът взе решение, че от следващата година таванът на ваучерите за храна се вдига до 200 евро на месец, като сума над 102 евро ще се облага със 7% данък. 

Това съответно породи дискусия изгоден финансов инструмент ли са ваучерите и какво се случва, ако забравим да ги използваме?

Работодателят купува финансов инструмент и го предоставя на служителя през оператор. За служителя няма нито такси, нито комисионни, но поддръжката на инфраструктурата за трансакции струва пари. Това обясниха от Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България, като добавиха, че има разлика между това да се разплащаме с банкова карта и с ваучер, предава НОВА.

Таня Обущарова от Асоциация каза, че ваучерите се използват в затворена мрежа от магазини и смята за некоректно сравняването им с банкови карти. 

Според икономиста Стоян Панчев вдигането на тавана на ваучерите е от полза и за търговци, и за работници, и за работодатели. По думите му минусът е за Министерството на финансите.

Беше повдигнат и друг любопитен въпрос – какво се случва с парите на служител, който не използва ваучера си. Овчарова обясни, че сумата се губи.

Тези пари отиват в специална сметка, наблюдавана от НАП. Те не могат да бъдат използвани от работодателя и от работника, затворени са в тази сметка и се наблюдават от държавата“, каза Панчев.

Хора, които използват ваучери, смятат, че това е удобно средство за разплащане. Те са категорични, че не е възможно да забравят да ги похарчат.

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